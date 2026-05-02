reuters:-Η-αύξηση-των-δασμών-Τραμπ-στα-οχήματα-απ’-την-ΕΕ-θα-κοστίσει-στη-Γερμανία-15-δισ.-ευρώ

Άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με σημαντικό αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα — όπως η Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία — αναμένεται επίσης να υποστούν σημαντικές απώλειες.

Η αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να κοστίσει στη Γερμανία σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ (17,58 δισ. δολάρια) σε οικονομική παραγωγή, σύμφωνα με οικονομικό ινστιτούτο που μίλησε στο Reuters.

Η εκτίμηση του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Οικονομία του Κιέλου (IfW) αναδεικνύει την έκθεση της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ στους δασμούς των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν ήδη κοστίσει δισεκατομμύρια στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

«Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές», δήλωσε ο πρόεδρος του IfW, Μόριτς Σούλαρικ, με τις απώλειες στην παραγωγή να φτάνουν περίπου τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμα, σύμφωνα με την ανάλυση του ινστιτούτου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 25% την επόμενη εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, υποστηρίζοντας ότι η ΕΕ δεν έχει συμμορφωθεί με τη εμπορική της συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

«Ο ήδη υποτονικός ρυθμός ανάπτυξης της Γερμανίας θα πληγεί σοβαρά», δήλωσε ο οικονομολόγος του IfW, Γιουλιάν Χιντς.

Το ινστιτούτο εκτιμά επί του παρόντος ότι η γερμανική οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 0,8% φέτος.

Άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με σημαντικό αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα — όπως η Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία — αναμένεται επίσης να υποστούν σημαντικές απώλειες, πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής σύμβουλος του Γερμανού υπουργού Οικονομίας συνέστησε προσοχή απέναντι στον Τραμπ.

«Η ΕΕ θα πρέπει απλώς προς το παρόν να περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε ο Γενς Ζούντεκουμ στο Reuters. «Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ συχνά αναστέλλει ή αποσύρει τις μεγάλες απειλές του για δασμούς».

Ο πρόεδρος θα πρέπει να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι η ΕΕ δεν συμμορφώνεται με την υφιστάμενη εμπορική συμφωνία, δήλωσε ο Ζούντεκουμ, προσθέτοντας ότι δεν είναι επίσης σαφές αν υπάρχει νομική βάση για τη νέα απειλή επιβολής δασμών.

«Όλα φαίνονται αρκετά παρορμητικά», ανέφερε ο σύμβουλος.

