Αεροπορικές-υπό-πίεση:-Το-Λονδίνο-επιτρέπει-συγχώνευση-πτήσεων-το-καλοκαίρι

Tο κόστος των καυσίμων αεροσκαφών παραμένει υψηλό εν μέσω αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η κυβέρνηση του Ην. Βασιλείου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σχεδιάζει να επιτρέψει προσωρινά στις αεροπορικές εταιρείες να συγκεντρώνουν επιβάτες σε λιγότερα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, μια κίνηση που στοχεύει στην αποφυγή ακυρώσεων πτήσεων της τελευταίας στιγμής, καθώς το κόστος των καυσίμων αεροσκαφών παραμένει υψηλό εν μέσω αβεβαιότητας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Το σχέδιο θα επιτρέπει επίσης στις εταιρείες να επιστρέφουν ορισμένα από τα slots απογείωσης και προσγείωσης χωρίς να τα χάνουν για την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

«Αυτά τα προσωρινά μέτρα θα επιτρέψουν στις αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα, να ενοποιούν τα δρομολόγιά τους σε διαδρομές όπου υπάρχουν πολλαπλές πτήσεις προς τον ίδιο προορισμό την ίδια ημέρα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Η απώλεια καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν εξελίσσεται γρήγορα σε σοβαρό πρόβλημα εφοδιαστικής για την Ευρώπη, σύμφωνα με αναλυτές της Societe Generale.

Οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν εκτοξευθεί μετά τον αποκλεισμό των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Η μέση τιμή καυσίμου αεροσκαφών αυξήθηκε στα 179 δολάρια ανά βαρέλι για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Απριλίου, σύμφωνα με τον δείκτη Jet Fuel Price Monitor της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών, πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο πριν από τον πόλεμο.

Μιλώντας στο CNBC την Πέμπτη, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε ότι η εταιρεία του είναι προστατευμένη καθώς έχει καλύψει (hedging) το 80% των αναγκών της σε καύσιμα, αλλά προέβλεψε μεγάλα προβλήματα για άλλες αεροπορικές εταιρείες αν οι τιμές των καυσίμων δεν μειωθούν.