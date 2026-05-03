Αυτοκινητοβιομηχανίες:-Οι-μεγάλοι-του-Ντιτρόιτ-προειδοποιούν-για-«σοκ-5-δισ.-δολαρίων»-λόγω-Ιράν

Ισχυρό πλήγμα στα οικονομικά τους μεγέθη προειδοποιούν ότι θα δεχθούν οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτινάσσει το κόστος πρώτων υλών και διαταράσσει τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι λεγόμενοι «Big Three» του Ντιτρόιτ εκτιμούν ότι η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει τα 5 δισ. δολάρια μέσα στο 2026, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Πίεση σε όλη την αλυσίδα παραγωγής

Η αύξηση των τιμών δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αλλά ένα ευρύ φάσμα υλικών: από το αλουμίνιο έως τα πλαστικά και τις βαφές. Οι ανατιμήσεις αυτές, σε συνδυασμό με αυξημένα κόστη logistics και ακριβότερα chips μνήμης, πιέζουν τα περιθώρια κέρδους του κλάδου.

Η General Motors εκτιμά ότι μόνο η αύξηση του κόστους εμπορευμάτων μπορεί να μειώσει τα προσαρμοσμένα λειτουργικά της κέρδη έως και κατά 2 δισ. δολάρια φέτος. Η Ford βλέπει αντίστοιχη επιβάρυνση έως 2 δισ. δολάρια, ενώ η Stellantis προειδοποιεί για πλήγμα περίπου 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Το «κλειδί» του Ορμούζ

Η αναταραχή συνδέεται άμεσα με τη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και πρώτων υλών. Αν και οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν μέχρι στιγμής προστατευτεί εν μέρει μέσω συμβολαίων σταθερών τιμών, η κατάσταση δεν αναμένεται να διαρκέσει.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν η κρίση παραταθεί, οι προμηθευτές θα επιδιώξουν επαναδιαπραγμάτευση τιμών, με τις αυξήσεις να περνούν τελικά στους κατασκευαστές – και στη συνέχεια στους καταναλωτές.

Αλουμίνιο και ενέργεια στο επίκεντρο

Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στο αλουμίνιο, βασικό υλικό για αμαξώματα, κινητήρες και εξαρτήματα. Η τιμή του έχει αυξηθεί έως και 16% από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που μπορεί να προσθέσει από 500 έως 1.500 δολάρια στο κόστος ενός οχήματος, εφόσον η τάση συνεχιστεί.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνει το κόστος παραγωγής πλαστικών και ελαστικών, εντείνοντας τις πιέσεις σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα.

Περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται σε δύσκολη θέση: από τη μία πλευρά, καλούνται να απορροφήσουν μέρος του κόστους μέσω περικοπών και μεγαλύτερης πειθαρχίας δαπανών· από την άλλη, γνωρίζουν ότι οι καταναλωτές ήδη πιέζονται από τις υψηλές τιμές οχημάτων μετά την πανδημία.

Η αύξηση τιμών αποτελεί επιλογή, αλλά με ρίσκο απώλειας μεριδίου αγοράς. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, αν όλες οι εταιρείες κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, η επίπτωση στον ανταγωνισμό θα είναι περιορισμένη.

Όχι απλώς «παροδικό σοκ»

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει το στάδιο μιας προσωρινής αναταραχής. «Δεν μιλάμε πλέον για ένα σύντομο σοκ που θα περάσει σε λίγες εβδομάδες», σημειώνουν στους FT, υπογραμμίζοντας ότι η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει το βάθος των επιπτώσεων.

Το επιπλέον κόστος από τις πρώτες ύλες έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες υπολογίζουν ότι οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ θα τους κοστίσουν περίπου 6 δισ. δολάρια.

Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση: να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της χωρίς να θυσιάσει την κερδοφορία.

Αν ο πόλεμος παραταθεί, οι πιέσεις θα ενταθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο ελλείψεων, καθυστερήσεων και περαιτέρω ανατιμήσεων.