Βρετανία:-Υπό-εξέταση-σχέδια-συγχώνευσης-ή-ακύρωσης-πτήσεων-για-εξοικονόμηση-καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες στα βρετανικά αεροδρόμια θα μπορούν να ακυρώνουν πτήσεις εβδομάδες νωρίτερα, χωρίς να χάνουν πολύτιμες θέσεις απογείωσης και προσγείωσης σε πολυσύχναστα αεροδρόμια, στην περίπτωση που βρεθούν αντιμέτωπες με ελλείψεις καυσίμων αυτό το καλοκαίρι.

Νέα σχέδια έκτακτης ανάγκης έχουν καταρτιστεί από την κυβέρνηση Στάρμερ, ώστε οι αερομεταφορείς να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους εκ των προτέρων, συμβάλλοντας στην αποφυγή ενοχλητικών ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής για τους επιβάτες.

Οι προτάσεις θα επιτρέψουν στις αεροπορικές εταιρείες να συγχωνεύουν πτήσεις σε προορισμούς με πολλαπλά δρομολόγια την ίδια ημέρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιβάτες θα μπορούν να μετακινηθούν από την αρχική τους κράτηση σε μια παρόμοια πτήση, με στόχο την εξοικονόμηση καυσίμων.

Ο ταξιδιωτικός ρεπόρτερ Σάιμον Κάλντερ μιλώντας στο BBC έφερε ως παράδειγμα τη γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa για το πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα νέα σχέδια.

Η Lufthansa εκτελεί αυτή τη στιγμή 10 πτήσεις την ημέρα μεταξύ Λονδίνου (Χίθροου) και Φρανκφούρτης, ανέφερε.

«Στα μέσα του καλοκαιριού δεν υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες ταξιδιώτες, επομένως η Lufthansa θα μπορούσε να ακυρώσει δύο ή τρεις από αυτές τις πτήσεις και να μεταφέρει τους επιβάτες σε μία από τις υπόλοιπες υπηρεσίες, για παράδειγμα από αναχώρηση στις 08:30 σε αναχώρηση στις 10:30».

Οι υπουργοί ζήτησαν επίσης από τα τέσσερα διυλιστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου να μεγιστοποιήσουν την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών και εξετάζουν τρόπους αύξησης των εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν επί του παρόντος προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα, αλλά ειδικοί προειδοποιούν ότι διακοπές στις παραδόσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσαν να προκαλέσουν ελλείψεις μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει περίπου το 65% των καυσίμων αεροσκαφών που χρησιμοποιεί, σημαντικό μέρος των οποίων προέρχεται από τη Μέση Ανατολή υπό κανονικές συνθήκες.

