Δεν-είναι-(μόνο)-το-πετρέλαιο:-Το-κρυφό-ρήγμα-της-ερήμου-πίσω-από-την-έξοδο-των-Εμιράτων

Η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον ΟΠΕΚ δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ακόμη τεχνική επιλογή ενεργειακής πολιτικής.

Πρόκειται για μια σαφή γεωπολιτική δήλωση: το Άμπου Ντάμπι εγκαταλείπει όχι απλώς ένα καρτέλ, αλλά ένα ολόκληρο πλαίσιο ισορροπιών που για δεκαετίες καθόριζε τη θέση του στον κόσμο. Και το κάνει σε μια στιγμή που η περιοχή φλέγεται, οι συμμαχίες δοκιμάζονται και η ενέργεια επιστρέφει στο επίκεντρο της παγκόσμιας ισχύος.

Από «ασφαλής παίκτης» σε στόχο

Ο πόλεμος στο Ιράν λειτούργησε ως καταλύτης. Τα ΗΑΕ, που μέχρι πρότινος κινούνταν ως ένας ευέλικτος αλλά σχετικά προστατευμένος περιφερειακός παίκτης, βρέθηκαν αιφνιδίως στη γραμμή πυρός. Επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές –από τη Φουτζέιρα έως το λιμάνι της Τζέμπελ Άλι– ανέδειξαν με τον πιο ωμό τρόπο το κόστος της στρατηγικής τους ευθυγράμμισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Περισσότερο όμως από τις ίδιες τις επιθέσεις, αυτό που ανησύχησε το Άμπου Ντάμπι ήταν η σιωπή των εταίρων του. Παρά τη ρητορική αλληλεγγύης, οι αντιδράσεις στον Κόλπο παρέμειναν υποτονικές, καλλιεργώντας την αίσθηση ότι, στην κρίσιμη στιγμή, τα Εμιράτα έμειναν ουσιαστικά μόνα τους. Αυτό το αίσθημα απομόνωσης μετατρέπεται πλέον σε πολιτική επιλογή αυτονομίας.

Η ενέργεια ως εργαλείο ισχύος

Το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση ήταν από τα εντονότερα των τελευταίων δεκαετιών. Τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, μετατράπηκαν σε πεδίο στρατιωτικής έντασης, διαταράσσοντας τις ροές και εκτοξεύοντας την αβεβαιότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα ΗΑΕ δεν είναι απλώς εκτεθειμένα· διαθέτουν και ένα κρίσιμο πλεονέκτημα: σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, αποτέλεσμα πολυετών επενδύσεων. Η παραμονή στο καρτέλ των παραγωγών πετρελαίου, με τα αυστηρά όρια παραγωγής, θα περιόριζε ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Η έξοδος, αντίθετα, τους επιτρέπει να κινηθούν ελεύθερα, αυξάνοντας την παραγωγή σε μια στιγμή που η αγορά τη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.

Δεν πρόκειται μόνο για οικονομική επιλογή, αλλά για άσκηση ισχύος: όποιος ελέγχει τον όγκο της προσφοράς σε περιόδους κρίσης, αποκτά και πολιτική επιρροή.

REUTERS

Το υπόγειο ρήγμα με το Ριάντ

Πίσω από την κίνηση των Εμιράτων διακρίνεται και μια πιο αθόρυβη αλλά βαθιά σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία. Για χρόνια, η σχέση Ριάντ–Άμπου Ντάμπι παρουσιαζόταν ως ο άξονας σταθερότητας στον Κόλπο. Στην πράξη, όμως, οι διαφορές στρατηγικής δεν έπαψαν ποτέ να διευρύνονται.

Η Σαουδική Αραβία έχει επενδύσει σε ένα μοντέλο που στηρίζεται στον έλεγχο της προσφοράς και στη διατήρηση υψηλών τιμών, απαραίτητων για τη χρηματοδότηση του φιλόδοξου προγράμματος Vision 2030. Αντίθετα, τα ΗΑΕ, με πιο διαφοροποιημένη οικονομική βάση, δίνουν προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγής και στην ενίσχυση του μεριδίου τους στην αγορά.

Η διαφορά αυτή δεν είναι τεχνική· είναι στρατηγική. Και η απόφαση αποχώρησης από το καρτέλ –χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Ριάντ– αποτελεί την πιο καθαρή έκφρασή της.

Η αμερικανική ομπρέλα – και τα όριά της

Η επιλογή των Εμιράτων δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη σιωπηρή, αλλά κρίσιμη, στήριξη των Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύγκλιση συμφερόντων είναι προφανής: τα ΗΑΕ επιδιώκουν αύξηση της παραγωγής, ενώ η Ουάσιγκτον θέλει περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά για να συγκρατήσει τις τιμές και να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αυτή η σχέση προσφέρει στο Άμπου Ντάμπι πολιτική κάλυψη και μειώνει το ρίσκο της ρήξης με τον ΟΠΕΚ. Ταυτόχρονα, όμως, η εμπειρία του πολέμου υπενθύμισε και τα όριά της: η στρατηγική εγγύτητα με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγεται αυτομάτως και πλήρη προστασία.

Το «χαρτί» της Κίνας

Μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, τα ΗΑΕ κινούνται με αξιοσημείωτη ευελιξία, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους και με την Κίνα. Οι ενεργειακές συμφωνίες με το Πεκίνο και οι υπαινιγμοί για συναλλαγές σε γουάν δεν συνιστούν απαραίτητα γεωπολιτική στροφή. Λειτουργούν, όμως, ως μοχλός διαπραγμάτευσης απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Το μήνυμα είναι σαφές: τα Εμιράτα δεν εγκαταλείπουν τη δυτική τους αγκύρωση, αλλά δεν επιθυμούν και να εγκλωβιστούν σε αυτήν.

Ένα καρτέλ σε υποχώρηση

Η αποχώρηση των ΗΑΕ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εξελίξεων που αποδυναμώνουν τον ΟΠΕΚ. Το Κατάρ είχε ήδη αποχωρήσει το 2019, ενώ η Ανγκόλα ακολούθησε το 2024. Η εικόνα είναι πλέον σαφής: τα μέλη του καρτέλ αποκλίνουν όλο και περισσότερο ως προς τις στρατηγικές τους προτεραιότητες.

Ο ΟΠΕΚ παραμένει ισχυρός, αλλά όχι πλέον συνεκτικός. Και χωρίς συνοχή, η ικανότητά του να επηρεάζει τις αγορές μειώνεται.

Ίσως η πιο βαθιά συνέπεια της κρίσης να είναι αυτή: ο πόλεμος στο Ιράν δεν ενοποίησε τον Κόλπο – τον κατακερμάτισε. Το Ομάν επιμένει στη διπλωματία, το Κατάρ ισορροπεί προσεκτικά με την Τεχεράνη, η Σαουδική Αραβία αναζητά αποκλιμάκωση. Τα ΗΑΕ, αντίθετα, υιοθετούν πιο σκληρή στάση, ζητώντας αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και αποζημιώσεις.

Η εικόνα ενός ενιαίου μπλοκ κρατών με κοινή στρατηγική μοιάζει πλέον ξεπερασμένη.

Το τέλος μιας εποχής

Η έξοδος των Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι το σύμπτωμα μιας βαθύτερης μετάβασης: από τη συλλογική διαχείριση της ισχύος στην ατομική στρατηγική επιβίωσης και επιρροής.

Το Άμπου Ντάμπι επιλέγει να κινηθεί ως αυτόνομος παίκτης, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται τριβές με παραδοσιακούς συμμάχους. Το αν αυτή η επιλογή θα αποδειχθεί επιτυχής θα εξαρτηθεί από την πορεία του πολέμου και τις νέες ισορροπίες που θα διαμορφωθούν.

Ένα, πάντως, είναι ήδη σαφές: ο χάρτης ισχύος στον Κόλπο έχει αλλάξει – και δύσκολα θα επιστρέψει στην προηγούμενη μορφή του.