Επανέλεγχος-των-εκλογών-στο-Περού-εν-μέσω-αμφισβητήσεων-για-τη-δεύτερη-θέση

Οι εκλογικές αρχές του Περού ανακοίνωσαν χθες Σάββατο πως ξεκίνησαν επιχείρηση για τον διεξοδικό έλεγχο των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών με εργαλεία πληροφορικής και τη συμμετοχή ξένων ειδικών, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία που σημαδεύτηκε από σειρά προβλημάτων εφοδιασμού, που συνέβαλαν να μην είναι γνωστό μέχρι τώρα ποιος κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Με κάτι παραπάνω από το 97% των ψηφοδελτίων να έχει καταμετρηθεί, ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες (12%) και ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα (11,9%) δίνουν μάχη ψήφο-ψήφο για τη δεύτερη θέση, που εξασφαλίζει συμμετοχή στον δεύτερο γύρο: η διαφορά ανάμεσά τους δεν είναι παρά μόλις 27.500 ψήφοι.

Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι είναι η μόνη που έχει επιβεβαιωθεί πως πέρασε στον δεύτερο γύρο της 7ης Ιουνίου, αναδεικνύεται πρώτη, συγκεντρώνοντας το 17,12%.

Χιλιάδες πρακτικά καταμέτρησης που φέρονται να παρουσιάζουν ανωμαλίες και αμφισβητούνται μένουν ακόμη να ελεγχθούν. Πρόκειται για περίπου 1 εκατομμύριο ψήφους, που ίσως κρίνουν την έκβαση.

Το εθνικό εκλογοδικείο (JNE), κορυφαίος θεσμός ως προς τη διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα των Άνδεων, αποφάσισε να διενεργηθεί «πλήρης και εξαντλητικός έλεγχος με εργαλεία πληροφορικής της εκλογικής διαδικασίας κατά τον πρώτο γύρο», χωρίς να διευκρινίσει την προθεσμία.

Τον έλεγχο θα κάνει επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών, Περουβιανών και αλλοδαπών, προκειμένου να είναι εγγυημένη «η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων», πρόσθεσε.

Έχει εκτιμήσει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη τη 12η Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου.

Στον πρώτο γύρο, προβλήματα και καθυστερήσεις στις παραδόσεις εκλογικού υλικού εμπόδισαν πάνω από 50.000 ψηφοφόρους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αναγκάζοντας τις αρχές να παρατείνουν τη διαδικασία για μια ημέρα. Κατόπιν, όταν άρχισε η καταμέτρηση, βρέθηκαν ιδίως κούτες με ψηφοδέλτια σε κάδο στη Λίμα.

Ο υποψήφιος Λόπες Αλιάγα απαιτεί ακύρωση του πρώτου γύρου, τουλάχιστον στην πρωτεύουσα, κι επανάληψη της διαδικασίας από την αρχή στη Λίμα. Το JNE απέρριψε την αξίωση αυτή, επαναβεβαιώνοντας ότι ο δεύτερος γύρος θα γίνει την 7η Ιουνίου.

Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Περού διαπίστωσε «σοβαρά» τεχνικά προβλήματα στον πρώτο γύρο, τονίζοντας ωστόσο πως δεν έχει δει «καμιά αντικειμενική απόδειξη» ότι διαπράχθηκε νοθεία.

Πάνω από 27 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν στις κάλπες στο κράτος της Λατινικής Αμερικής–όπου η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική–για να εκλέξουν, πέρα από τον νέο ή την νέα πρόεδρο, τα μέλη του κοινοβουλίου, το οποίο, για πρώτη φορά από τα χρόνια του 1990, θα αποκτήσει ξανά δυο σώματα, Βουλή και Γερουσία.