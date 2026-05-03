Η-Αίγυπτος-αυξάνει-τις-τιμές-του-φυσικού-αερίου-για-τις-βιομηχανίες-εν-μέσω-ασταθών-τιμών-ενέργειας

Η Αίγυπτος αύξησε τις τιμές του φυσικού αερίου για αρκετές ενεργοβόρες βιομηχανίες από τον Μάιο, σύμφωνα με πρωθυπουργικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Η κυβέρνηση έχει ήδη αυξήσει τις εγχώριες τιμές καυσίμων έως και 17% τον Μάρτιο, σε απάντηση στο αυξανόμενο παγκόσμιο κόστος ενέργειας, και επιδιώκει να μειώσει τις επιδοτήσεις καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο ενός προγράμματος 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συμφωνήθηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το διάταγμα αύξησε την τιμή του φυσικού αερίου κατά μέσο όρο 2 δολάρια, φτάνοντας τα 14 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες για τα εργοστάσια τσιμέντου, 7,75 δολάρια για τον σίδηρο και τον χάλυβα, τα μη αζωτούχα λιπάσματα και τα πετροχημικά, και μεταξύ 6,50 και 6,75 δολαρίων για άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες και πετροχημικά εργοστάσια που παράγουν μείγματα αιθανίου και προπανίου.

Οι αυξήσεις δεν ισχύουν για τους καταναλωτές, των οποίων οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου περιλαμβάνουν ήδη τύπους τιμολόγησης, ανέφερε το διάταγμα.

Ο λογαριασμός εισαγωγής ενέργειας της Αιγύπτου έχει υπερδιπλασιαστεί, ενώ το μηνιαίο κόστος εισαγωγής φυσικού αερίου έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, με αυξημένη εξάρτηση από τις εισαγωγές LNG ή τους περιφερειακούς παραγωγούς.

- Reuters