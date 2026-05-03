Κ. Μητσοτάκης: Τέλος στα «ψιλά γράμματα» των δανείων – Σχέδιο προστασίας από καταχρηστικές πρακτικές

Με μια αναφορά… στη Euroleague ξεκίνησε την εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης – προκειμένου να τραβήξει την προσοχή – για να δώσει στη συνέχεια το στίγμα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Στήριξη της οικογένειας, πρόσβαση στη στέγη, ενίσχυση του εισοδήματος, ψηφιακό κράτος και δημόσιες υπηρεσίες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και προστασία των δανειοληπτών από καταχρηστικές πρακτικές και «ψιλά γράμματα».

Η εβδομάδα που πέρασε, όπως σημείωσε, συνδύασε κοινωνικές πολιτικές με θεσμικές παρεμβάσεις, αλλά και βήματα σε κρίσιμα ζητήματα όπως η οδική ασφάλεια και η ψυχική υγεία.

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Από την πιλοτική φάση στην καθολική εφαρμογή

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr, η οποία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της συγκέντρωσε πάνω από 13.500 επισκέψεις.

Το πρόγραμμα περνά πλέον σε καθολική εφαρμογή σε όλη τη χώρα, προσφέροντας οργανωμένη φροντίδα για βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Στην πιλοτική φάση, εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2.200 οικογένειες, με περισσότερα από 2.300 παιδιά και 1.200 πιστοποιημένους επιμελητές.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα ένταξης συγγενικών προσώπων –όπως παππούδες και γιαγιάδες– στο πρόγραμμα, χωρίς καμία επίπτωση στη σύνταξή τους. Η οικονομική ενίσχυση φτάνει τα 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και τα 300 ευρώ για μερική απασχόληση ή ανέργους, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται, με πλήρη κατάργηση για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

«Σπίτι μου ΙΙ»: 13.461 εγκρίσεις και απορρόφηση άνω του 84%

Στο μέτωπο της στέγασης, το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» καταγράφει υψηλή απορρόφηση, με 13.461 εγκρίσεις δανείων συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

Μαζί με το «Σπίτι μου Ι», έχουν ωφεληθεί περίπου 22.500 νοικοκυριά, αριθμός που αντιστοιχεί σε μια μεσαία ελληνική πόλη. Το μέσο εισόδημα των δικαιούχων ανέρχεται στα 20.800 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καταγράφεται στην περιφέρεια.

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων ορίστηκε η 2η Ιουνίου 2026, με στόχο να μη χαθεί κανένας πόρος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τέλος στα «ψιλά γράμματα» στα καταναλωτικά δάνεια

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νέο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές στα δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις.

Μεταξύ άλλων:

θεσπίζεται ανώτατο όριο αποπληρωμής (30%-50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο),

δίνεται δυνατότητα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών,

περιορίζονται αδιαφανείς χρεώσεις.

Στήριξη νέων και αγροτικών οικογενειών

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά το πρόγραμμα επιβράβευσης μαθητών από αγροτικές οικογένειες που πέτυχαν στις Πανελλαδικές, με 2.106 δικαιούχους να λαμβάνουν 1.000 ευρώ.

Παράλληλα, για πρώτη φορά εντάσσονται στο πλαίσιο ενισχύσεων και μονογονεϊκές οικογένειες πατέρων στην ύπαιθρο.

Αποζημιώσεις σε κτηνοτρόφους

Καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 22,7 εκατ. ευρώ σε 849 κτηνοτρόφους για απώλειες λόγω ζωονόσων, με τα περισσότερα χρήματα να κατευθύνονται στη Θεσσαλία.

1.000 κάμερες για την οδική ασφάλεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1.000 καμερών στο οδικό δίκτυο, με στόχο τη μείωση παραβάσεων όπως η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Οι κάμερες θα συνδέονται με την Ελληνική Αστυνομία, ενώ τα πρόστιμα θα επιβάλλονται ψηφιακά και άμεσα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ήδη τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν βελτίωση στα θανατηφόρα τροχαία.

Δίκτυο 40 μονάδων ψυχικής υγείας

Νέος διαγωνισμός προβλέπει τη δημιουργία 40 μονάδων ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, με δωρεάν υπηρεσίες για άτομα με αυτισμό και άνοια.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής myHealth δίνεται δυνατότητα ψηφιακού προγραμματισμού ραντεβού.

Νέο πανεπιστημιακό παράρτημα και στόχος διεθνοποίησης

Στην Αθήνα εγκαινιάστηκε το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τον στόχο να καταστεί η Ελλάδα περιφερειακό –και δυνητικά διεθνές– εκπαιδευτικό κέντρο, ενόψει και της συζήτησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16.

Νέα σχολή κινηματογράφου

Ανακοινώθηκε επίσης η ίδρυση δημόσιας επαγγελματικής σχολής κινηματογράφου και οπτικοακουστικών τεχνών, με δωρεάν κατάρτιση και σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Προσβασιμότητα στις θαλάσσιες μεταφορές

386 στελέχη του Λιμενικού εκπαιδεύτηκαν για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία, στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσβασιμότητας στα λιμάνια.

Εξελίξεις στις σχέσεις με τη Λιβύη

Τέλος, αναφέρθηκε πρόοδος στις σχέσεις με τη Λιβύη, με συμφωνία για επανεκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.