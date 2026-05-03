Μπέσεντ:-Οι-ΗΠΑ-«πνίγουν»-το-Ιράν-με-τον-οικονομικό-αποκλεισμό

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πνίγουν» την ηγεσία του Ιράν μέσω του «οικονομικού αποκλεισμού» που ξεκίνησε παράλληλα με την αμερικανική στρατιωτική επίθεση.

«Αυτό ξεκίνησε με την εντολή του Προέδρου Τραμπ τον περασμένο Μάρτιο για μέγιστη πίεση και πριν από τρεις εβδομάδες ο πρόεδρος έδωσε εντολή στο Υπουργείο Οικονομικών να ξεκινήσει η Οικονομική Οργή», λέει ο Μπέσεντ σε συνέντευξη στο Fox News, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του υπουργείου του να συμπληρώσει την «Επιχείρηση Επική Οργή» του Πενταγώνου.

«Πνίγουμε το καθεστώς και δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους στρατιώτες τους. Πρόκειται για έναν πραγματικό οικονομικό αποκλεισμό και ισχύει σε όλα τα τμήματα της κυβέρνησης – όλοι συμμετέχουν», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Sunday Morning Futures».

Τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ένα κρίσιμο πέρασμα για την ενεργειακή βιομηχανία που εξάγει υδρογονάνθρακες από τον Κόλπο. Ενώ το Ιράν έχει μπλοκάρει το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλίας στο πέρασμα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ λέει ότι μπλοκάρει όλα τα πλοία που κατευθύνονται προς ή από ιρανικά λιμάνια. Και οι δύο πλευρές λέγεται ότι διαπραγματεύονται καθώς διατηρείται μια εύθραυστη εκεχειρία.

«Ενας διεφθαρμένος θεσμός»

Ο Μπέσεντ επισήμανε ότι το υπουργείο του επιβάλλει οικονομικά μέτρα «σε όποιον προσπαθεί να στείλει χρήματα στο Ιράν για να βοηθήσει το IRGC», την επίλεκτη στρατιωτική δύναμη του Ιράν.

«Είναι ένας διεφθαρμένος θεσμός. Κλέβουν από τον ιρανικό λαό εδώ και χρόνια. Έχουν χρήματα στο εξωτερικό. Τα έχουμε εντοπίσει. Θα συνεχίσουμε να τα εντοπίζουμε και θα διατηρήσουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία για τον ιρανικό λαό στην άλλη πλευρά αυτής της σύγκρουσης», είπε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών.

- AFP

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής