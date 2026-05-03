Οι-ΗΠΑ-προκαλούν-πλέον-ασφυξία-στην-ιρανική-οικονομία,-ισχυρίζεται-ο-Μπέσεντ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ προκαλούν ασφυξία στο ιρανικό καθεστώς με τον «οικονομικό αποκλεισμό» που έχουν επιβάλλει παράλληλα με την στρατιωτική επίθεση που ξεκίνησαν μαζί με το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «έδωσε εντολή τον Μάρτιο για άσκηση μέγιστης πίεσης [ενν. στο Ιράν] και πριν από τρεις εβδομάδες, διέταξε το υπουργείο Οικονομικών και εμένα να ξεκινήσουμε την “Οικονομική Οργή” (“Economic Fury”)», τόνισε ο Μπέσεντ στο Fox News.

Η «Οικονομική Οργή» παρουσιάζεται ως το οικονομικό αντίστοιχο του πολέμου που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Epic Fury» («Επική Οργή»). Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει εκεχειρία ως τις 8 Απριλίου.

«Μπορώ να σας πω ότι προκαλούμε ασφυξία στο καθεστώς, ότι δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσουν τους στρατιώτες τους», ανέφερε ο υπουργός.

«Αυτός είναι ένας πραγματικός οικονομικός αποκλεισμός», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποτροπή της κυκλοφορίας πλοίων από και προς το Ιράν. «Κανένα πλοίο δεν διέρχεται», υποστήριξε ο υπουργός.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρμόδια για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι έχει εμποδιστεί η διέλευση σε 49 πλοία.

Επιπρόσθετα, ο Αμερικανός υπουργός τόνισε η Ουάσινγκτον «έχει αυξήσει την πίεση σε οποιονδήποτε στέλνει χρήματα στο Ιράν για να υποστηρίξει» τους Φρουρούς της Επανάστασης, που χαρακτήρισε «διεφθαρμένη οργάνωση».

«Κλέβουν από τον ιρανικό λαό εδώ και χρόνια. Έχουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία έχουμε εντοπίσει», συνέχισε ο Μπέσεντ. «Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και θα τα διατηρήσουμε για τον ιρανικό λαό μετά την επίλυση αυτής της σύγκρουσης», σημείωσε ο ίδιος.

Το Σάββατο, με ανάρτηση στο X, ο υπουργός τόνισε ότι ο οικονομικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί «μέχρι να αποκατασταθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην προ της 27ης Φεβρουαρίου κατάσταση», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Τεχεράνη εμποδίζει μη συμμαχικά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Για αυτόν τον λόγο προχώρησαν οι ΗΠΑ σε αντίποινα με τον αποκλεισμό διέλευσης ιρανικών πλοίων και συμμάχων της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, σε συνέντευξή του το πρωί της Κυριακής στο CBS, ο οικονομικός σύμβουλος του προέδρου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στο χείλος «ακραίας καταστροφής, έχουν υπερπληθωρισμό, αρχίζουν να υποφέρουν από λιμό».