ΠΑΣΟΚ-σε-Μητσοτάκη:-Προκηρύξτε-επιτέλους-εκλογές,-είναι-η-μόνη-υπηρεσία-που-μπορείτε-να-προσφέρετε

Σε υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση προσφυγή στις κάλπες και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βρίσκεται «εκτός τόπου και χρόνου». Όπως αναφέρει, «τώρα που έχουμε την προσοχή σας, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος», υποστηρίζοντας πως αυτή είναι «η μόνη υπηρεσία» που μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση.

Η Χαριλάου Τρικούπη επικεντρώνει την κριτική της στο πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», σημειώνοντας ότι ο πρωθυπουργός «πανηγυρίζει» για την έγκριση 13.461 δανείων, όταν ο αρχικός στόχος αφορούσε 20.000 δικαιούχους. Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για την πρόωρη ολοκλήρωση του προγράμματος τον Ιούνιο, ενώ –όπως τονίζει– δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί πλήρως τα κονδύλια και εκκρεμούν συμβάσεις πολιτών που έχουν ήδη αναλάβει οικονομικές δεσμεύσεις. Επικαλείται, δε, τα στοιχεία για την αγορά ακινήτων, σημειώνοντας ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 10,1% το 2025, με την ανοδική τάση να συνεχίζεται και το 2026.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ ασκεί αιχμηρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες για τις τράπεζες, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές τους είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα», αποδίδοντας στην κυβέρνηση ευθύνες για πλειστηριασμούς, πρακτικές των funds και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Παράλληλα, θέτει σειρά θεσμικών ερωτημάτων, καλώντας την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη στάση της για ενδεχόμενη εξεταστική επιτροπή σχετικά με τις παρακολουθήσεις και αν προτίθεται να την μπλοκάρει. Ζητά επίσης απαντήσεις για δημοσιεύματα περί αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα που ενδεχομένως επηρεάζουν κατηγορουμένους στην υπόθεση των υποκλοπών, καθώς και για το αν θα απορριφθεί πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλη η ανακοίνωση:

Εκλογές το συντομότερο.

Τώρα που έχουμε την προσοχή σας, προκηρύξτε τις επιτέλους να γυρίσει σελίδα ο τόπος. Είναι η μόνη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε.

Εκτός τόπου και χρόνου ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει για τις αποδόσεις του προγράμματος “Σπίτι μου 2” και την έγκριση 13.461 δανείων, ενώ ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ωφέλεια 20.000 δικαιούχων, που θα αγόραζαν σπίτι με χαμηλότοκο δάνειο. Για ποιο λόγο επιλέγεται η πρόωρη λήξη του προγράμματος τον Ιούνιο ενώ ακόμα δεν έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια και δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις δανείων πολλών πολιτών που έχουν προχωρήσει σε οικονομικές δεσμεύσεις;

Όσο, δε για την αποτελεσματικότητα του μέτρου για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης, τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: το 2025 το κόστος ενοικίου αυξήθηκε κατά 10,1% ενώ η αυξητική πορεία συνεχίζεται και το 2026.

Το να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. Δικά του παιδιά είναι οι πλειστηριασμοί, οι κακόπιστες πρακτικές των funds, η αποθράσυνση των πιστωτών και η αποτυχία ελέγχου του ιδιωτικού χρέους.

Και επ’ ευκαιρία:

Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις;

Θα την μπλοκάρετε με συνοπτικές διαδικασίες όπως διαβάζουμε στα ρεπορτάζ;

Οι σκέψεις οτι θα αλλάξετε τον Ποινικό Κώδικα, ώστε η ποινή των Ταλ Ντίλιαν και των άλλων τριών κατηγορουμένων να πέσει στα μαλακά, ισχύουν; Θα διαψεύσετε αυτά τα δημοσιεύματα ή απηχούν τις προθέσεις σας;

Στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύει οτι θα απορρίψετε την πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς σας; Τι απέγινε η άποψη σας περί φυσικού δικαστή;

