Τα κέρδη ανοίγουν δρόμο για νέα υψηλά

Η τρέχουσα περίοδος αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε ένα πολύ ισχυρό σήμα ανόδου για τον S&P 500.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της FactSet, μέχρι την 1η Μαΐου είχε ανακοινώσει αποτελέσματα το 63% των εταιρειών του δείκτη, με το 84% να ξεπερνά τις εκτιμήσεις στα κέρδη ανά μετοχή και το 81% να κινείται πάνω από τις προβλέψεις στα έσοδα. Πρόκειται για ποσοστά που βρίσκονται υψηλότερα από τους ιστορικούς μέσους όρους.

Το πιο βαρύ στοιχείο βρίσκεται στην αναθεώρηση της κερδοφορίας. Η FactSet ανεβάζει το μικτός ρυθμός αύξησης κερδών του S&P 500 για το α΄ τρίμηνο του 2026 στο +27,1%, από +15,0% μία εβδομάδα νωρίτερα και +13,1% στο τέλος Μαρτίου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί στην τελική εικόνα του τριμήνου, θα είναι ο ισχυρότερος ρυθμός αύξησης κερδών από το δ΄ τρίμηνο του 2021.

Το London Stock Exchange Group (LSEG) I/B/E/S, όπου μαζεύει εκτιμήσεις από χιλιάδες αναλυτές (EPS, revenue, margins) δίνει ακόμα υψηλότερη ένδειξη, με εκτίμηση για +27,8% αύξηση κερδών στο α΄ τρίμηνο, ενώ χωρίς τον ενεργειακό κλάδο η αύξηση ανεβαίνει στο +29,3%. Από τις 314 εταιρείες που είχαν ανακοινώσει, το 83,1% είχε ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η μεγάλη ώθηση ήρθε από τις megacaps. Alphabet, Amazon και Meta είχαν, σύμφωνα με τη FactSet, τον μεγαλύτερο ρόλο στην αναβάθμιση των κερδών του δείκτη την τελευταία εβδομάδα, καλύπτοντας μαζί το 71% της καθαρής αύξησης στα κέρδη σε απόλυτα μεγέθη του S&P 500.

Σε επίπεδο κλάδων, η ισχύς της κερδοφορίας εντοπίζεται κυρίως στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας, την Πληροφορική και τα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά. Σύμφωνα με τη FactSet, τα κέρδη αυξάνονται κατά 53,2% στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας, κατά 50,0% στην Πληροφορική και κατά 39,0% στα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά.

Η NVIDIA και η Micron τραβούν τον τεχνολογικό κλάδο, ενώ η Amazon έχει κεντρικό ρόλο στην καταναλωτική διακριτική δαπάνη.

Τα έσοδα δίνουν επίσης θετική ένδειξη. Η FactSet ανεβάζει το ρυθμό αύξησης εσόδων σε μικτή βάση στο +11,1%, πάνω από τον μέσο όρο πενταετίας και δεκαετίας, ενώ η LSEG βλέπει +10,5% συνολική αύξηση εσόδων και +11,0% χωρίς τον ενεργειακό κλάδο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κερδοφορία έχει ανοίξει πλάτος, τα περιθώρια παραμένουν υψηλά και οι αναλυτές τρέχουν πίσω από τα πραγματικά αποτελέσματα.

Διαγραμματικά ο S&P 500 θα ζητήσει να επιβεβαιώσει στις επόμενες συνεδριάσεις την ανοδική διάσπαση των 7.250 μονάδων ώστε να πάρει ρότα για το επόμενο επίπεδο των 7.400 μονάδων. Για να έχουμε αλλαγή στο βραχυχρόνιο ανοδικό momentum θα πρέπει ο δείκτης να περάσει κάτω από τις 6.975 μονάδες.

Η κίνηση πάντως έχει χαρακτηριστικά «ωστικής» επαναφοράς πάνω από τις 7.000 μονάδες που με την πρώτη ευκαιρία μπορεί να ωθήσει το δείκτη μέσα στη ζώνη των 7.320 με 7.400 μονάδων. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι αυτή η κίνηση ίσως να έχει και τα κατάλληλα καύσιμα, καθώς το retail flow έχει επιστρέψει επιθετικά, με καθαρές ημερήσιες αγορές call options να φτάνουν τα 9 εκατ. συμβόλαια, αυξημένες κατά +350% από τα χαμηλά του Μαρτίου. Αυτό δείχνει έντονη διάθεση για ρίσκο και επιθετικό positioning προς την ανοδική πλευρά.

May 3, 2026