ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΥΤΙ – Η άνοδος και η πτώση της Eastman Kodak

Η άνοδος και η πτώση της Eastman Kodak — ή πώς μια εταιρεία μπορεί να εφεύρει το μέλλον της και να αρνηθεί να ζήσει σε αυτό

Πρόλογος — Ο άνθρωπος με το Luger

14 Μαρτίου 1932. Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Στον επάνω όροφο μιας έπαυλης πενήντα δωματίων στην East Avenue, ένας άνδρας εβδομήντα επτά ετών μόλις έχει υπογράψει μια προσθήκη στη διαθήκη του, παρουσία τριών μαρτύρων. Τους έχει ευχαριστήσει με την αυστηρή ευγένεια ενός ανθρώπου που δεν αγάπησε ποτέ τα περιττά λόγια. Τους έχει χαρίσει —όπως πάντα— από ένα χρυσό δεκαδόλαρο. Τώρα κάθεται στο κρεβάτι του.

Έχει εμμονή με την ακρίβεια από νέος. Έχει ζητήσει εκ των προτέρων από τον γιατρό του να του σημαδέψει με μολύβι, πάνω στο στήθος, την ακριβή θέση της καρδιάς. Πάνω από εκείνο το σημάδι τοποθετεί μια διπλωμένη βρεγμένη πετσέτα — υπολογίζει, λένε, ότι θα μετριάσει την ένταση της εκπυρσοκρότησης. Παίρνει το Luger του. Είναι λίγο μετά το μεσημέρι. Δεν αστοχεί.

Στο κομοδίνο, δίπλα σε ένα μισοκαπνισμένο τσιγάρο και ένα παλιό πανέρι ραπτικής της μητέρας του, βρίσκουν λίγα λεπτά αργότερα ένα κίτρινο, γραμμωμένο φύλλο χαρτιού. Έξι λέξεις, με την προσεκτική, σχεδόν μηχανική γραφή του:

«To my friends— My work is done. Why wait? GE»

Λέγεται Τζορτζ Ίστμαν. Είναι ο ιδρυτής της Eastman Kodak Company. Έχει δώσει στο σύγχρονο κόσμο, πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλον, την ικανότητα να θυμάται τον εαυτό του.

Τη στιγμή που πεθαίνει, η εταιρεία του ελέγχει σχεδόν ολόκληρη την παγκόσμια αγορά φωτογραφικού φιλμ. Τα κίτρινα κουτιά της βρίσκονται σε ντουλάπες, τσέπες και αποσκευές σε κάθε ήπειρο. Είναι, σε όλους τους πρακτικούς ορισμούς της λέξης, αθάνατη.

Ογδόντα χρόνια αργότερα, στις πρώτες ώρες της 19ης Ιανουαρίου 2012, η Eastman Kodak θα κατέθετε αίτηση πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11 του αμερικανικού δικαίου.

Η ιστορία ανάμεσα σε αυτές τις δύο ημερομηνίες είναι η πιο διδακτική παραβολή της σύγχρονης εταιρικής μυθολογίας. Δεν είναι η ιστορία μιας εταιρείας που δεν είδε το μέλλον. Είναι η ιστορία μιας εταιρείας που το είδε — και επέλεξε να μην το πιστέψει.

❦

Ι. Ο τραπεζικός υπάλληλος που έγινε προφήτης

Ο Τζορτζ Ίστμαν δεν προοριζόταν να γίνει βιομήχανος. Στα είκοσι τέσσερα ήταν ταπεινός υπάλληλος στην Rochester Savings Bank, ένας σιωπηλός νέος που είχε αφήσει το λύκειο στα δεκατέσσερα για να βοηθήσει την οικογένεια μετά τον θάνατο του πατέρα του, που φρόντιζε με υπερβολική, σχεδόν αποπνικτική αφοσίωση τη χήρα μητέρα του και που είχε αποφασίσει —δηλωμένα— να μην παντρευτεί ποτέ.

Η μόνη του εμμονή πέρα από τη δουλειά και τη μητέρα ήταν μια καινοτομία τόσο νέα ώστε δεν είχε ακόμα ορισθεί ως χόμπι: η φωτογραφία. Στα 1878, για να βγάλει κανείς μια εικόνα χρειαζόταν εξοπλισμό βάρους πενήντα κιλών, ένα φορητό σκοτεινό δωμάτιο, υγρές πλάκες κολλοδίου και χημικά τόσο τοξικά που σου έπεφταν τα δόντια αν δεν πρόσεχες. Ο Ίστμαν τα μίσησε όλα. Και αποφάσισε να τα καταργήσει.

Στο εργαστήριό του πάνω από ένα μουσικό κατάστημα, με μοναδικά εργαλεία ένα φούρνο και τη συστηματικότητα ενός λογιστή, εφηύρε —μέσα σε λίγα χρόνια— μια μέθοδο για ξηρές φωτογραφικές πλάκες. Στη συνέχεια, ένα ρολό εύκαμπτου φιλμ. Στη συνέχεια, το αδιανόητο: μια κάμερα είκοσι πέντε δολαρίων, σε σχήμα μικρού ξύλινου κουτιού, που οι πελάτες την έστελναν ολόκληρη στο εργοστάσιο όταν τέλειωναν οι εκατό λήψεις και την έπαιρναν πίσω με νέο φιλμ και τις τυπωμένες εικόνες.

Το διαφημιστικό σύνθημα ήταν, ταυτόχρονα, εμπορική πρόταση και φιλοσοφικό μανιφέστο:

«You press the button — we do the rest»

Πατάτε το κουμπί. Εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα.

Σε αυτές τις οκτώ λέξεις κρυβόταν η μεγαλοφυία του Ίστμαν: είχε καταλάβει ότι το προϊόν που πουλούσε δεν ήταν η μηχανή, ούτε το φιλμ, ούτε η χημεία. Ήταν η εμπειρία της απομνημόνευσης. Πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ένας απλός άνθρωπος —όχι ζωγράφος, όχι ευγενής, όχι επαγγελματίας— μπορούσε να σταματήσει το χρόνο.

Το όνομα Kodak ήταν δική του επινόηση. Αγαπούσε το γράμμα Κ — «έδειχνε δυνατό, σαν αιχμηρό», έλεγε — και ήθελε μια λέξη που να ακούγεται το ίδιο σε κάθε γλώσσα. Δεν σήμαινε τίποτα. Ίσως γι’ αυτό λειτούργησε.

❦

ΙΙ. Η εποχή των κίτρινων κουτιών

Στα μέσα του 20ού αιώνα, η Kodak δεν ήταν απλώς εταιρεία. Ήταν κομμάτι της αμερικανικής κοινωνικής υφής — όπως η Coca-Cola, όπως η General Motors. Στις φωτογραφίες των γενεθλίων, στις βαφτίσεις, στους γάμους, στους μήνες του μέλιτος, υπήρχε πάντα ένα κίτρινο κουτί. Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60 η εταιρεία απασχολούσε πάνω από εκατόν σαράντα χιλιάδες ανθρώπους παγκοσμίως. Η πόλη του Ρότσεστερ ήταν, κυριολεκτικά, μια εταιρική πολιτεία: σχολεία, νοσοκομεία, ομάδες μπέιζμπολ, ορχήστρες — όλα συντηρούνταν από το «κίτρινο αίμα» της Kodak.

Στα 1976, η εταιρεία ελέγχει το 90% της αγοράς φωτογραφικού φιλμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 85% της αγοράς καμερών. Έχει εφεύρει το Kodachrome — το θρυλικό slide φιλμ που, όπως θα τραγουδούσε αργότερα ο Πολ Σάιμον, «έκανε όλο τον κόσμο μια ηλιόλουστη μέρα». Ο πύργος της στο Ρότσεστερ —το Kodak Tower, χτισμένο το 1914— υψώνεται δεκαεννέα ορόφους πάνω από την πόλη και τη νύχτα φωτίζεται όπως ένας φάρος προς το λιμάνι του Οντάριο.

Υπάρχει ακόμη και όρος, βαθιά εμπεδωμένος στην αμερικανική γλώσσα: Kodak moment. Μια στιγμή τόσο όμορφη, τόσο ολοκληρωμένη, που έπρεπε να αποτυπωθεί. Ολόκληρη η εταιρεία είναι χτισμένη γύρω από αυτή την υπόσχεση: ότι τα καλύτερα κομμάτια της ζωής αξίζουν να μείνουν για πάντα.

Στη Wall Street, η Kodak είναι παρούσα στον Dow Jones Industrial Average από το 1930. Θα παραμείνει εκεί επί εβδομήντα τέσσερα χρόνια. Λίγες εταιρείες στην ιστορία έχουν μοιάσει τόσο ακλόνητες, τόσο αμετάκλητες, τόσο αναμενόμενες.

❦

ΙΙΙ. Δεκέμβριος 1975: Η μέρα που το μέλλον μπήκε από την πίσω πόρτα

Σε ένα εργαστήριο του Ερευνητικού Κέντρου της Kodak στο Ρότσεστερ, ένα πρωινό του Δεκεμβρίου του 1975, ένας νέος ηλεκτρολόγος μηχανικός ονόματι Στίβεν Σάσον, εικοσιτετράχρονος, με δίπλωμα από το Rensselaer Polytechnic Institute και θητεία λιγότερη από δύο χρόνια στην εταιρεία, τραβάει την πρώτη ψηφιακή φωτογραφία στην ιστορία.

Η συσκευή του είναι τερατώδης: ζυγίζει τρεισήμισι κιλά, έχει το μέγεθος μιας τοστιέρας, αποτελείται από ένα φακό κινηματογραφικής μηχανής Super-8 που βρήκε σε ένα συρτάρι, ένα νέο εξάρτημα της Fairchild Semiconductor —έναν αισθητήρα CCD μόλις 100 επί 100 εικονοστοιχείων— και μια κασέτα μαγνητοφώνου για αποθήκευση. Η πρώτη εικόνα είναι ασπρόμαυρη. Έχει ανάλυση ένα εκατοστό του megapixel. Η εγγραφή στην κασέτα διαρκεί είκοσι τρία δευτερόλεπτα. Το θέμα είναι μια συνάδελφος του Σάσον· φαίνεται με κόκκους τόσο χονδροειδείς ώστε χρειάζεται φαντασία για να αναγνωρίσεις άνθρωπο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Σάσον δίνει την πρώτη του παρουσίαση στη διοίκηση. Στο δωμάτιο, στελέχη μάρκετινγκ, μηχανικοί, λογιστές. Φέρνει τη συσκευή του —«την κρατούσα στα χέρια· έμοιαζε σαν τρελή μηχανή», θα έλεγε αργότερα— τραβάει φωτογραφίες των παρευρισκομένων, βγάζει την κασέτα από την κάμερα, την τοποθετεί σε ένα μηχάνημα ανάγνωσης, και η εικόνα εμφανίζεται σε μια τηλεόραση.

Εξηγεί —με την προφητική σαφήνεια ενός εικοσιτετράχρονου που δεν ξέρει ακόμα τι σημαίνει εταιρική πολιτική— ότι μέσα σε δύο ή τρεις δεκαετίες αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να καταστήσει το φιλμ περιττό.

Η αντίδραση είναι αυτή που από τότε διδάσκεται σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. Ο ίδιος ο Σάσον, χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του στους New York Times, θα τη συμπυκνώσει σε λίγες, αμετάκλητες λέξεις:

«Ήταν φωτογραφία χωρίς φιλμ. Σε μια εταιρεία που πουλούσε φιλμ. Η αντίδραση της διοίκησης ήταν: ωραίο — αλλά μην το πεις σε κανέναν.»

Η Kodak πατεντάρισε την εφεύρεση του Σάσον το 1977 με τον αριθμό 4.131.919. Την έθαψε στο συρτάρι. Δεν την παρουσίασε στην αγορά. Δεν επένδυσε σε αυτήν παρά μόνο ως αμυντικό μηχανισμό απέναντι σε ανταγωνιστές που, υποπτευόταν, θα προχωρούσαν χωρίς αυτήν.

Στους εσωτερικούς αναλυτές που προέβλεπαν —και είχαν δίκιο— ότι η ψηφιακή φωτογραφία θα κατακτούσε τον κόσμο μέχρι το 2010, η απάντηση της διοίκησης ήταν διαρκώς η ίδια: ναι, ίσως· αλλά μέχρι τότε εμείς θα έχουμε βγάλει αρκετά κέρδη από το φιλμ ώστε να μην έχει σημασία.

Η πιο εντυπωσιακή πρόβλεψη της εταιρικής ιστορίας του εικοστού αιώνα παρέμενε φυλακισμένη σε ένα εσωτερικό υπόμνημα. Έξω από εκείνο το γραφείο, τα κίτρινα κουτιά συνέχιζαν να γεμίζουν τα ράφια του πλανήτη.

❦

IV. Η χρονιά που τους έκλεψαν τους Ολυμπιακούς

Η πρώτη μεγάλη ρωγμή φάνηκε όχι στο ψηφιακό μέτωπο αλλά στο αναλογικό. 1984. Λος Άντζελες. Ολυμπιακοί Αγώνες. Η Kodak —ως αυτονόητος, ιστορικός χορηγός της φωτογραφίας— βρισκόταν σε μια απρόσμενη διαπραγμάτευση με την οργανωτική επιτροπή. Το ποσό που ζητούσαν οι διοργανωτές για την επίσημη χορηγία φάνηκε στους Αμερικανούς εκπροσώπους υπερβολικό. Η Kodak χρονοτρίβησε.

Η Fujifilm —μια ιαπωνική εταιρεία την οποία οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν είχαν καν ακούσει— πλήρωσε. Στους Ολυμπιακούς εκείνους, το χρώμα που κυριάρχησε στις σημαίες των γηπέδων, στις πινακίδες, στα διαφημιστικά πανό ήταν το πράσινο της Fuji. Μέσα σε λίγες μέρες, μια άγνωστη μάρκα κέρδισε αναγνωρισιμότητα σε μια αγορά που η Kodak θεωρούσε αναπόσπαστα δική της.

Στη δεκαετία του ’80 και τις αρχές του ’90, η Fuji θα προσφέρει φιλμ φθηνότερο, εξίσου καλό, κάποτε καλύτερο. Θα κερδίσει μερίδιο. Θα αναγκάσει την Kodak σε πρωτόγνωρους πολέμους τιμών. Όμως η αμερικανική εταιρεία δεν θα μάθαινε ποτέ το πραγματικό μάθημα: ότι το προβάδισμά της ήταν τρωτό. Ότι δεν ήταν θεϊκό δικαίωμα.

Παράλληλα, μέσα στις παχύσαρκες αίθουσες συμβουλίου του Ρότσεστερ, η ψηφιακή φωτογραφία προχωρούσε χωρίς αυτούς. Η Sony λάνσαρε τη Mavica το 1981. Η Canon, η Nikon, η Olympus —ιαπωνικές εταιρείες όλες— έχτιζαν ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Όταν επιτέλους η Kodak έβγαλε τη δική της σειρά ψηφιακών μηχανών στις αρχές της δεκαετίας του 2000 (την EasyShare), βρισκόταν ήδη μια δεκαετία πίσω από τους ανταγωνιστές της. Πούλησε αρκετές. Έχασε χρήματα σε καθεμία.

Διότι η Kodak είχε χτιστεί πάνω σε ένα μοντέλο που οι Αμερικανοί ονόμαζαν razor and blades: πούλα φθηνά τη μηχανή, βγάλε τα λεφτά από τα αναλώσιμα — από το φιλμ, από τις εκτυπώσεις, από τα χημικά. Όταν η ψηφιακή φωτογραφία κατάργησε τα αναλώσιμα, κατάργησε και το βασικό κέρδος. Η εταιρεία ξυπνούσε αργά σε έναν κόσμο όπου η εικόνα ήταν δωρεάν.

❦

V. Η αργή κατάβαση στην άβυσσο

Το 2003 η Kodak προσέλαβε ως πρόεδρο και COO τον Antonio Pérez, έναν Ισπανό μηχανικό με εικοσιπενταετή θητεία στην Hewlett-Packard. Δύο χρόνια αργότερα ο Pérez θα γινόταν διευθύνων σύμβουλος, ο πρώτος μη-Kodaker στην ηγεσία της εταιρείας μετά από δεκαετίες. Έφερε ένα όραμα: η Kodak έπρεπε να γίνει εταιρεία οικιακών εκτυπωτών μελανιού.

Η λογική, στο χαρτί, ήταν εύλογη. Η ψηφιακή φωτογραφία θα κατακτούσε τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι ακόμα ήθελαν να εκτυπώνουν τις εικόνες τους. Αν η Kodak μπορούσε να κυριαρχήσει στους οικιακούς εκτυπωτές —με το ίδιο μοντέλο razor and blades που γνώριζε από το φιλμ— θα σωζόταν.

Η εκτέλεση του οράματος είναι η ιστορία ενός παρελθόντος που αρνείται να πεθάνει. Οι εκτυπωτές EasyShare ήταν τεχνικά ικανοί. Είχαν ωστόσο δύο θεμελιώδη προβλήματα. Πρώτον: η αγορά οικιακών εκτυπωτών ήδη συρρικνωνόταν, καθώς οι άνθρωποι έπαιρναν τις φωτογραφίες τους πλέον στα κινητά και τις μοιράζονταν στο διαδίκτυο. Δεύτερον: η Kodak ήταν πάντα μια εταιρεία βαριάς βιομηχανίας. Δεν ήξερε από κατοίκους προαστίων με σαλόνια IKEA.

Παράλληλα, η εταιρεία ξεκίνησε μια εκστρατεία πώλησης των πιο πολύτιμων περιουσιακών της στοιχείων: τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 2000 και τις αρχές της επόμενης, η Kodak πούλησε ή παραχώρησε χιλιάδες πατέντες — πολλές εκ των οποίων αφορούσαν την ίδια την ψηφιακή φωτογραφία που είχε εφεύρει και θάψει — σε εταιρείες όπως η Apple, η Google, η Microsoft, η Samsung, η LG. Άλλες απέσπασε μέσω δικαστικών συμβιβασμών. Τα έσοδα ήταν δισεκατομμύρια στην αρχή, και απελπιστικά μέχρι το τέλος.

Στο Ρότσεστερ, το προσωπικό συρρικνωνόταν. Από τις 145.000 της δεκαετίας του ’80 στις 64.000 το 2003. Στις 17.000 το 2011. Ολόκληρες πτέρυγες του Kodak Tower έμεναν άδειες. Τα εργοστάσια κατεδαφίζονταν ή πωλούνταν. Συνταξιούχοι Kodak παρακολουθούσαν με τρόμο τα ποσά του ταμείου τους να εξαφανίζονται.

Η εταιρεία έδινε μια τελευταία μάχη. Ο Pérez πειραματιζόταν με ψηφιακές κορνίζες, με κινηματογραφικά φιλμ υψηλής ευκρίνειας, ακόμη και με διαφανείς οθόνες OLED. Καθένα από αυτά μοιάζει εκ των υστέρων σαν αναλαμπή μιας εταιρείας που ψάχνει την επόμενη εφεύρεση χωρίς να ξέρει πια ποια είναι η ταυτότητά της.

Το 2010 η Kodak αφαιρέθηκε από τον δείκτη S&P 500. Δεν ήταν, σχεδόν, παρά τύπος. Ο τίτλος της είχε αρχίσει να συναλλάσσεται κάτω από ένα δολάριο.

❦

VI. 19 Ιανουαρίου 2012, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα

Σε μια ανακοίνωση που στάλθηκε στους ανταποκριτές οικονομικού ρεπορτάζ της Νέας Υόρκης ανάμεσα στη μία και τις δύο τα χαράματα της 19ης Ιανουαρίου 2012, η Eastman Kodak Company επιβεβαίωσε ότι είχε καταθέσει αίτηση πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11 στο πτωχευτικό δικαστήριο του Νότιου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης.

Στα οικονομικά της βιβλία αναφέρονταν ενεργητικό 5,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων και υποχρεώσεις 6,75 δισεκατομμυρίων. Η Citigroup είχε συμφωνήσει να παράσχει δάνειο 950 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της πτώχευσης.

Ο τίτλος της Kodak είχε διαπραγματευθεί την προηγούμενη μέρα στα 36 σεντς. Ένα κουτί φιλμ Kodachrome κόστιζε στα καλύτερα χρόνια του περισσότερα. Το ίδιο το Kodachrome είχε σταματήσει να παράγεται από το 2009· το τελευταίο ρολό αναπτύχθηκε σε ένα μικρό φωτογραφείο στο Πάρσονς του Κάνσας τον Δεκέμβριο του 2010 — μια λεπτομέρεια που σήμερα διαβάζεται σαν διήγημα του Ρέιμοντ Κάρβερ.

Η εταιρεία θα έβγαινε από το Κεφάλαιο 11 ενάμιση χρόνο αργότερα, μικρότερη, εστιασμένη πλέον σε επαγγελματικές εκτυπώσεις και υλικά για τυπογραφεία. Είχε αναγκαστεί να πουλήσει 1.100 από τα ψηφιακά της διπλώματα ευρεσιτεχνίας —αρκετά εξ αυτών απευθείας απόγονοι της εφεύρεσης του Σάσον— σε μια κοινοπραξία τεχνολογικών κολοσσών έναντι 525 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήλπιζε σε δύο δισεκατομμύρια. Το παιδί που το ίδιο είχε αρνηθεί έγινε στο τέλος ένα χαμηλό δάνειο σε άλλους.

Σε μια τελική ειρωνεία που η ιστορία δεν θα έγραφε, αν την έγραφε σε σενάριο, η ίδια χρονιά η Facebook αγόρασε το Instagram —μια εφαρμογή κινητών για ψηφιακές φωτογραφίες με δεκατρείς υπαλλήλους— έναντι ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Δεκατρείς άνθρωποι κράτησαν περισσότερη αξία από εκατόν τριάντα δύο χρόνια εταιρικής ιστορίας.

❦

VII. Επίλογος — Ο πατέρας των φαντασμάτων

Σήμερα, αν περπατήσει κανείς στις αχανείς συνοικίες του Eastman Business Park, δηλαδή σε αυτό που κάποτε ήταν Kodak Park, στο Ρότσεστερ, θα δει κτίρια άδεια, αποθήκες με σπασμένα τζάμια, σιδηρόδρομους που δεν χρησιμοποιούνται. Στις παλιότερες πτέρυγες, μυρίζει ακόμη χημικό. Είναι το άρωμα του εικοστού αιώνα.

Η Kodak υπάρχει ακόμη — μια εταιρεία περίπου τεσσάρων χιλιάδων ανθρώπων που πουλάει υλικά τυπογραφίας, ειδικές χημικές ουσίες και εκμεταλλεύεται την ονομασία της σε άλλους κατασκευαστές. Στα τέλη του 2025 ανακοίνωσε —σαν παράξενη νέκυια— την επανέναρξη της απευθείας διανομής φιλμ της σε ΗΠΑ και Καναδά. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 ξεκίνησε να επανακυκλοφορεί το Kodacolor.

Τον Ιούλιο του 2020, στις πρώτες αβέβαιες εβδομάδες της πανδημίας, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα παρείχε στη Kodak δάνειο 765 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να παράξει φαρμακευτικά συστατικά. Η μετοχή εκτοξεύθηκε από τα 2 δολάρια στα 60 σε δύο μέρες. Ο πάλαι ποτέ προφήτης της φωτογραφίας θα γινόταν, ξαφνικά, παρασκευαστής γενόσημων· σαν ένας Άμλετ που του προσφέρουν εκ νέου το θέατρο. Αμέσως μετά εμφανίστηκαν αναφορές για ύποπτες ενδοεταιρικές αγορές μετοχών — από στελέχη που γνώριζαν εκ των έσω την επικείμενη ανακοίνωση. Η συμφωνία με την κυβέρνηση ανεστάλη. Η μετοχή κατέρρευσε. Και πάλι.

Το επεισόδιο μοιάζει σαν μια τελευταία εξαντλημένη προσπάθεια ενός ονόματος να βρει νόημα σε έναν κόσμο που είχε πάει αλλού.

Όμως ίσως το σημαντικότερο σύμβολο της κληρονομιάς της Kodak να μη βρίσκεται στο Ρότσεστερ. Βρίσκεται στα κινητά μας τηλέφωνα. Σε κάθε φωτογραφία ταξιδιού, σε κάθε φωτογραφία γενεθλίων, σε κάθε ξαφνική στιγμή που σταματάμε για να αποτυπώσουμε. Το Kodak moment δεν πέθανε. Απλώς εξαφανίστηκε ως όρος γιατί έγινε αυτονόητος. Είναι το νερό μέσα στο οποίο κολυμπούμε όλοι.

Η εταιρεία που έδωσε στον κόσμο τη μνήμη του εαυτού του δεν κατέρρευσε επειδή απέτυχε να εφεύρει το μέλλον. Κατέρρευσε επειδή το εφηύρε —ολόκληρο, σε ένα εργαστήριο του Ρότσεστερ, μια ψυχρή μέρα του Δεκεμβρίου του 1975— και αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον εαυτό της σε αυτό.

Ο Τζορτζ Ίστμαν, που αυτοπυροβολήθηκε με μηχανική ακρίβεια ένα μεσημέρι του 1932, είχε γράψει σαράντα τέσσερα χρόνια νωρίτερα στο διαφημιστικό φυλλάδιο της πρώτης του κάμερας μια φράση που σήμερα διαβάζεται με νέο σπαραγμό:

«Πατάτε το κουμπί. Εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα.»

Πάντα — μέχρι την ημέρα που έπρεπε εκείνοι να πατήσουν το κουμπί. Και δεν το πάτησαν.