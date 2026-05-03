Τραμπ:-Θα-εξετάσω-σύντομα-το-νέο-σχέδιο-του-Ιράν,-αλλά-δεν-μπορώ-να-φανταστώ-ότι-θα-γίνει-αποδεκτό

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δύσκολα θα γίνει αποδεκτό το νέο σχέδιο που υπέβαλε η Τεχεράνη, την ώρα που η ιρανική πλευρά εμφανίζεται έτοιμη τόσο για διπλωματική λύση όσο και για συνέχιση της σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι πρόκειται σύντομα να εξετάσει το νέο σχέδιο που απέστειλε το Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο σαφή επιφυλακτικότητα.

«Θα εξετάσω σύντομα το σχέδιο που μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι αποδεκτό, καθώς δεν έχουν πληρώσει αρκετά για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One στη Φλόριντα, σημείωσε: «Θα σας ενημερώσω αργότερα. Μου ανέφεραν το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας. Τώρα θα μου δώσουν την ακριβή διατύπωση».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μετά από αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ότι η Τεχεράνη υπέβαλε σχέδιο 14 σημείων προς τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επιχείρησε επίσης να ανασκευάσει δηλώσεις που είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα, όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να είναι προτιμότερο να μην υπάρξει συμφωνία.

«Δεν είπα αυτό», δήλωσε το Σάββατο.

«Είπα ότι αν αποχωρούσαμε τώρα, θα τους χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανακάμψουν. Αλλά δεν αποχωρούμε τώρα», πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από το Παλμ Μπιτς για το Μαϊάμι.

Το Ιράν: «Η μπάλα στο γήπεδο των ΗΠΑ»

Από την πλευρά του, το Ιράν δηλώνει έτοιμο είτε να συνεχίσει τη σύγκρουση είτε να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία για τον τερματισμό της κρίσης.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ανέφερε ότι η χώρα του υπέβαλε σχέδιο μέσω διαμεσολαβητή, με στόχο τον οριστικό τερματισμό του «επιβεβλημένου πολέμου».

«Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στον διαμεσολαβητή Πακιστάν και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, που πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή συνέχισης της σύγκρουσης», δήλωσε.

«Το Ιράν, για να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές», πρόσθεσε, απευθυνόμενος σε διπλωμάτες στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν παρέδωσε σε Πακιστανούς διαμεσολαβητές μια αντιπρόταση 14 σημείων, η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρεται, οι βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την ευρύτερη περιοχή, η παύση του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, η αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, ο τερματισμός της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς και η καταβολή αποζημιώσεων.

Σχέδιο περιορισμών στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει νομοσχέδιο που θα επιβάλλει περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV, το προτεινόμενο σχέδιο 12 σημείων προβλέπει ότι ισραηλινά πλοία δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται από το στενό.

Παράλληλα, πλοία από «εχθρικές χώρες», όρος που εκτιμάται ότι αφορά κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να καταβάλλουν πολεμικές αποζημιώσεις προκειμένου να λάβουν άδεια διέλευσης.

Όλα τα υπόλοιπα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια από το Ιράν για να περάσουν από την περιοχή.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται σε μια περίοδο που οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στις θέσεις τους.

Την Παρασκευή, το Ιράν υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης, μετά την απόρριψη προηγούμενης εκδοχής από τον Τραμπ, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται προοπτική άμεσης συμφωνίας.