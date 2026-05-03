Ψηφιακό-δελτίο-αποστολής:-Επιπλέον-χρόνος-προσαρμογής-πριν-έρθουν-τα-πρόστιμα

«Ακούγοντας» το αίτημα των φορέων της αγοράς για χρονική παράταση εφαρμογής της δεύτερης φάσης για τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης αποθεμάτων, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η ΑΑΔΕ, ανακοίνωσαν τη χρονική μετάθεση εφαρμογής το Φθινόπωρο.

Βασικός στόχος της απόφασης είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στο σύνολο της αγοράς στο νέο καθεστώς, καθώς πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε φάση προσαρμογής στα νέα ψηφιακά δεδομένα.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων θα εφαρμοστεί τμηματικά:

· από τις 12 Οκτωβρίου 2026 τίθενται σε ισχύ οι διαδικασίες φόρτωσης, μεταφόρτωσης και παραλαβής, καθώς και η ψηφιακή παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα των αποθεμάτων, μαζί με τη διαβίβαση δεδομένων ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου.

· από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα τεθεί σε εφαρμογή η Ενιαία Κωδικοποίηση Ειδών, βάσει της Συνδυασμένης Ονοματολογίας TARIC.

Με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα, οι υπόχρεες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις αναγκαίες τεχνικές και οργανωτικές παρεμβάσεις χωρίς την πίεση της τελευταίας στιγμής. Ειδικά οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν διαθέτουν την ίδια μηχανογραφική υποστήριξη ή εσωτερική τεχνική επάρκεια με τους μεγαλύτερους ομίλους, το επιπλέον αυτό διάστημα συμβάλλει στο να προσαρμοστούν με πιο ομαλό τρόπο στα νέα δεδομένα.

Μέχρι την έναρξη κάθε μίας από τις παραπάνω υποχρεώσεις, παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα προαιρετικής διαβίβασης των σχετικών δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA, δίνοντας έτσι περιθώριο σταδιακής προσαρμογής.

Παράλληλα, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να διατεθεί νέα έκδοση της εφαρμογής myDATAapp για κινητές συσκευές, η οποία θα περιλαμβάνει δυνατότητα σάρωσης και παραλαβής παραστατικών, καθώς και ενσωμάτωση λειτουργιών της έκδοσης 2.0.0 της εφαρμογής timologio, ειδικά σε ό,τι αφορά τη Β’ φάση της ψηφιακής διακίνησης αποθεμάτων.

Η εφαρμογή του νέου καθεστώτος συνοδεύεται από υψηλά πρόστιμα, καθώς η διακίνηση χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής θεωρείται σοβαρή παράβαση. Οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία αντιμετωπίζουν πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ για όσες τηρούν διπλογραφικό σύστημα το πρόστιμο διπλασιάζεται και φτάνει τα 10.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έχει ήδη τεθεί σε ισχύ η υποχρέωση ψηφιακής έκδοσης παραστατικών διακίνησης και διαβίβασης δεδομένων της Α’ φάσης.