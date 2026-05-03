alphabet-πατά-στο-cloud-και-ανεβάζει-ταχύτητα

Τα αποτελέσματα της Alphabet (GOOG) για το Q1 FY26 φανερώνουν έναν κολοσσό που αυξάνει τα έσοδα με ρυθμό 22% και ταυτόχρονα ανεβάζει την ποιότητα της κερδοφορίας του.

Ο κύκλος εργασιών στα 109,9 δισ. δολάρια ήρθε πάνω από τις εκτιμήσεις, με τη διαφημιστική δραστηριότητα να κρατά τον βασικό ρόλο στα 77,3 δισ. δολάρια, στηριζόμενη κυρίως στο Search που συνεχίζει να αποδίδει με +19%.

Η ουσιαστική μεταβολή όμως βρίσκεται στο Cloud. Με άνοδο 63% και περιθώριο που ανέβηκε στο 33%, η δραστηριότητα αυτή αρχίζει να αποκτά βαρύτητα που επηρεάζει συνολικά το προφίλ της εταιρείας. Παράλληλα, η μικτή κερδοφορία στο 62% και το operating margin στο 36% δείχνουν βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Στην τελική γραμμή, το καθαρό αποτέλεσμα ενισχύθηκε θεαματικά και λόγω μη λειτουργικού παράγοντα: τα 37,7 δισ. δολάρια από αποτίμηση επενδύσεων. Πρόκειται για στοιχείο που ανεβάζει το reported κέρδος, αλλά δεν αλλάζει την ουσία της λειτουργικής εικόνας. Σε επίπεδο ρευστότητας, τα 174 δισ. δολάρια λειτουργικών ταμειακών ροών δίνουν ισχυρή βάση, όμως το free cash flow πιέζεται καθώς η διοίκηση κατευθύνει τεράστια κεφάλαια – έως 185 δισ. δολάρια – σε υποδομές AI.

Αυτό είναι και το στοίχημα, η μετατροπή δηλαδή της ταμειακής ισχύος σε μελλοντική κυριαρχία.

Διαγραμματικά η μετοχή μετά τα αποτελέσματα έχει χτυπήσει τα 383 δολάρια με νέα ιστορικά υψηλά επιβεβαιώνοντας μερικώς την διάσπαση της αντίστασης στα 340 δολάρια. Επόμενος στόχος τα 400 δολάρια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένο διάγραμμα τιμών

May 3, 2026