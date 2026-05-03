«rebrain-greece»:-Επόμενος-σταθμός,-το-Λονδίνο-στις-9-Μαΐου

Το Λονδίνο θα είναι ο επόμενος σταθμός της πρωτοβουλίας «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 9 Μαΐου.

Η εκδήλωση, που θα φιλοξενηθεί στο London Hilton Metropole, φέρνει στο ίδιο τραπέζι Έλληνες επαγγελματίες που διαπρέπουν στο εξωτερικό με 35 ομίλους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προσφέροντας εκατοντάδες εξειδικευμένες και υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε βασικούς και δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, όπως ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός κλάδος, ο ενεργειακός κλάδος, ο κατασκευαστικός και βιομηχανικός κλάδος, ο κλάδος της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας, ο κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού, ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας, καθώς και ο κλάδος των συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών.

Ν. Κεραμέως: Η Ελλάδα του 2026 προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες

Μιλώντας στο -, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δηλώνει: «Η δράση εξωστρέφειας “Rebrain Greece” πραγματοποιείται στις 9 Μαΐου στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή 35 από τους μεγαλύτερους ομίλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό.

Πρόκειται για μία πραγματική ευκαιρία για τους συμπατριώτες μας που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και επιθυμούν να διερευνήσουν το ενδεχόμενο επιστροφής τους στη χώρα μας.

Η Ελλάδα του 2026 είναι ανταγωνιστική και προσφέρει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Την περίοδο 2010-2024, περίπου 730.000 συμπολίτες μας έφυγαν από την Ελλάδα, ενώ πάνω από 470.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Προσδοκούμε τον επαναπατρισμό των συμπατριωτών μας, ενημερώνουμε για την αγορά εργασίας στη χώρα μας και για τις ευκαιρίες που προσφέρονται.

Δεν εφησυχάζουμε, αντιθέτως εντείνουμε τις προσπάθειές μας, προκειμένου τα λαμπρά μυαλά που έφυγαν να επιστρέψουν στον τόπο μας».

Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο Άμστερνταμ, στο Ντίσελντορφ, ξανά στο Λονδίνο, στη Στουτγκάρδη και στη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 6.500 επισκεπτών και 120 αποστολών κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων της βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μία ευρύτερη εθνική στρατηγική εξωστρέφειας, η οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση και αναστροφή των επιπτώσεων του brain drain, ενός φαινομένου που οδήγησε εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Όπως έχει επισημάνει η κ. Κεραμέως σε δημόσιες τοποθετήσεις της, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2010-2024, 734.973 πολίτες έφυγαν από την Ελλάδα, ενώ 473.042 έχουν ήδη επιστρέψει, με το ποσοστό «brain gain» να εκτιμάται στο 64%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ισοζύγιο μεταναστευτικής ροής ήταν θετικό το 2024 (+19.852 επιστροφές), ξεπερνώντας το προηγούμενο έτος. Είναι το δεύτερο θετικό ισοζύγιο που καταγράφεται από το 2009.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει θεσπίσει στοχευμένα κίνητρα για τον επαναπατρισμό, όπως η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για μία επταετία, για φυσικά πρόσωπα που ήταν φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ευνοϊκή ρύθμιση επεκτάθηκε πρόσφατα και σε επαναπατρισθέντες Έλληνες που βρίσκουν δουλειά στον δημόσιο τομέα.

Παράλληλα, ισχύουν νέες διαδικασίες για την άμεση αναγνώριση ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων για Έλληνες γιατρούς που δραστηριοποιούνται σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ελβετία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

