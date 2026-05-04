Αίτημα για προανακριτική από ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά – «Αδιαφανείς μηχανισμοί εκλογικής επιρροής»

Της Άντζυ Κούκη

Οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς κατέθεσαν σήμερα το πρωί από κοινού αίτημα για προανακριτική επιτροπή για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και για την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή.

Στο έγγραφο 60 σελίδων που κατατέθηκε στη Βουλή γίνεται λόγος για οργανωμένη πελατειακή πολιτική. «Για άλλη μία φορά, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι απλώς ένα «σκάνδαλο», αλλά αποτελεί ακόμη ένα σχέδιο, οργανωμένης πελατειακής πολιτικής», αναγράφεται χαρακτηριστικά.

Όπως υπογραμμίζεται, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά μόνο πολιτικές ή ποινικές ευθύνες, αλλά είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την δημοκρατική λειτουργία, την θεσμική διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Μεταξύ άλλων, στο πολυσέλιδο έγγραφο γίνεται λόγος για «αδιαφανείς μηχανισμούς εκλογικής επιρροής», «νεποτισμό» και «πελατειακές σχέσεις».

Καταλήγει δε στο ότι «Η Βουλή οφείλει να ενεργήσει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις ώστε να διασφαλίσει ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους».

Γιατί ξεχωριστά αιτήματα για προανακριτική;

Πηγές αναφέρουν, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, εξαρχής είχε προτείνει να γίνει ένα κοινό αίτημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε να καταθέσει μόνο του τη δική του πρόταση την περασμένη Πέμπτη, αφού είχε τον απαιτούμενο αριθμό των 30 τουλάχιστον βουλευτών.

Άλλες πηγές σημειώνουν, ως προς τις διαφορές του σημερινού αιτήματος με αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά περιλαμβάνει πλήρη τεκμηρίωση όλων των αδικημάτων που περιγράφονται στη δικογραφία και της μελέτης του φακέλου και σηματοδοτεί την ένταξη στην πρωτοβουλία των κοινοβουλευτικών συνεργασιών.

Τα επόμενα βήματα στη Βουλή

Μόλις παρέλθει το επταήμερο που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής, το προεδρείο θα πρέπει να ορίσει ειδική ημερήσια διάταξη συζήτησης και ψήφισης της πρότασης στην Ολομέλεια, εντός 15 ημερών. Η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να λάβει την τελική απόφαση για το αν θα γίνει δεκτό το αίτημα των τριών κομμάτων. Για να συσταθεί η προανακριτική επιτροπή απαιτείται να συγκεντρωθούν 151 «ναι» στην ψηφοφορία, η οποία θα είναι μυστική με κάλπη.

