Ακυρώσεις-πτήσεων-τον-Ιούνιο-και-αύξηση-της-τιμής-των-εισιτηρίων,-λόγω-έλλειψης-κηροζίνης

Για ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι προετοιμάζεται η Ευρώπη με πολλές πτήσεις να κινδυνεύουν να ματαιωθούν, λόγω έλλειψης κηροζίνης.

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δημιουργεί ήδη καθαρό έλλειμμα 250.000 βαρελιών κηροζίνης, ημερησίως, στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Το καλοκαίρι θα σημειωθεί η κορύφωση της τουριστικής ζήτησης, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν αύξηση στο κόστος καυσίμων ,που αντιπροσωπεύει μεταξύ 20% και 40% των λειτουργικών τους εξόδων. Οι εταιρείες έχουν αντισταθμίσεις, ρευστότητα και κάποια ικανότητα να μετακυλίσουν μέρος της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Αλλά μια παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές και ακυρώσεις πτήσεων και αυξήσεις στα εισιτήρια», τονίζουν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

Έλλειψη 250.000 βαρελιών την ημέρα

Εκθεση της Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η κηροζίνη είναι το πιο επιβαρυμένο πετρελαϊκό προϊόν στην Ευρώπη και εκτιμά ότι θα υπάρχει έλλειψη, περίπου 500.000 βαρελιών την ημέρα λόγω της διακοπής των εξαγωγών από τον Κόλπο. «Παρά την μερική αντιστάθμιση από ροές από άλλες περιοχές, το καθαρό έλλειμμα κηροζίνης θα ήταν περίπου 250.000 βαρέλια την ημέρα», αναφέρει η Goldman Sachs .

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά εμπορικά αποθέματα κηροζίνης θα μπορούσαν να μειωθούν στο κρίσιμο όριο κάλυψης των 23 ημερών μέχρι τα τέλη Μαΐου και να το ξεπεράσουν τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, αν τα αποθέματα υποχωρήσουν κάτω από το επίπεδο αυτό είναι πολύ πιθανές οι ακυρώσεις πτήσεων.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε άλλωστε πρόσφατα, ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει καύσιμα αεροσκαφών «περίπου για έξι εβδομάδες « καυσίμων για αεροσκάφη».

Σε αντίθεση με τη βενζίνη ή το ντίζελ, η κηροζίνη απαιτεί πολύ συγκεκριμένες συνθήκες αποθήκευσης. «Αποθηκεύεται λιγότερη κηροζίνη σε σύγκριση με άλλα καύσιμα. Κατά συνέπεια, οι ελλείψεις εμφανίζονται πολύ πιο γρήγορα», αναφέρουν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

Άνοδος 114% της τιμής της κηροζίνης

Η S&P Global Ratings προβλέπει ότι η τιμή της κηροζίνης στην Ευρώπη θα φτάσει τα 211,7 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση 114% από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Όλα αυτά έχουν, επομένως, άμεσες συνέπειες για τους καταναλωτές «Οι επιβαρύνσεις στις τιμές των καυσίμων, οι ακυρώσεις πτήσεων και η επιβολή δελτίου στην κηροζίνη είναι το πρώτο βήμα, σύμφωνα με τον Ολιβερ Ρολ, καθηγητή Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Όσναμπρικ στη Γερμανία και ειδικό σε θέματα τιμολόγησης . Ήδη, η Lufthansa έχει ακυρώσει 20.000 πτήσεις.

Σε δεύτερη φάση, οι τιμές των αεροπορικών μεταφορών θα αυξηθούν. Ωστόσο, αυτή η αύξηση δεν θα βαρύνει την αεροπορική εταιρεία, αλλά τον μεταφορέα και τελικά τον υποψήφιο επιβάτη, τονίζει ο καθηγητής Ρολ.

Σε τρίτη φάση, θα προκύψουν διαταραχές στον μεταποιητικό κλάδο. Οι γραμμές παραγωγής θα σταματούσαν σε εταιρείες που λειτουργούν με το μοντέλο just-in-time. Ο Γερμανός καθηγητής ανέφερε τα φαρμακευτικά και αγροτικά προϊόντα και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα ,ως παραδείγματα πρώτων υλών, που θα μπορούσαν να φτάσουν με καθυστέρηση.

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο: Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί επίσης μακροπρόθεσμα. Άλλωστε, το υψηλότερο κόστος μεταφοράς θα επηρεάσει σχεδόν κάθε αλυσίδα αξίας. «Το αν θα συμβεί αυτό και πόσο σοβαρές θα είναι οι επιπτώσεις εξαρτάται από το χρονικό διάστημα που θα παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ», προσθέτει ο καθηγητής Ρολ .

Σε πιο άνετη θέση η Ελλάδα

Ο κίνδυνος δεν επηρεάζει εξίσου όλη την Ευρώπη. Η Goldman Sachs προσδιορίζει το Ηνωμένο Βασίλειο ως την πιο εκτεθειμένη αγορά λόγω της υψηλής εξάρτησής του από τις εισαγωγές και των χαμηλών αποθεμάτων κηροζίνης, με πιθανότητα να πέσουν κάτω από 10 ημέρες κάλυψης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αντίθετα, χώρες με μεγαλύτερη δυναμικότητα διύλισης ή εξαγωγικές θέσεις, όπως η Ολλανδία ή η Ελλάδα, βρίσκονται σε πιο άνετη θέση, αν και παραμένουν εκτεθειμένες σε υψηλές τιμές.

Προς το παρόν πάντως , η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια παραμένει σταθερή. Ο Γουίλι Γουόλς, Γενικός Διευθυντής της IATA, σημείωσε ότι η κίνηση συνέχισε να αυξάνεται τον Μάρτιο παρά τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή, αν και η κατάρρευση της διεθνούς κίνησης για τις αεροπορικές εταιρείες στην περιοχή περιόρισε την παγκόσμια ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον Γουόλς, «τους επόμενους μήνες θα μπορούσαμε να δούμε ελλείψεις σε εκείνα τα μέρη του κόσμου που εξαρτώνται από προμήθειες από τον Κόλπο, ιδίως την Ασία και την Ευρώπη. Και το εξαιρετικά υψηλό κόστος των καυσίμων των αεροσκαφών θα αντικατοπτρίζεται ολοένα και περισσότερο στις τιμές των εισιτηρίων. Μένει να δούμε πότε οι υψηλές τιμές θα αρχίσουν να αλλάζουν τη συμπεριφορά των επιβατών».