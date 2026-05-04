Γιατί-κερδίζουν-οι-ευρωπαϊκές-εταιρείες-πετρελαίου-και-χάνουν-οι-αμερικανικές

Ο πόλεμος στο Ιράν αποφέρει τεράστια κέρδη στις πετρελαϊκές εταιρείες. Με την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, τα νέα είναι καλά για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς, που είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά το πρώτο τρίμηνο, αν και με σημαντικές αποκλίσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -, οι πέντε μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες είχαν συνδυασμένα κέρδη 19,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το πρώτο τρίμηνο.

«Πρωταθλήτριες» στα κέρδη ωστόσο αναδεικνύονται οι ευρωπαϊκές εταιρείες.

Αύξηση κερδών κατά 453%

Η BP κατέγραψε κέρδη περίπου 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων , σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη του βρετανικού γίγαντα ανήλθαν σε 3,842 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο, σε σύγκριση με 687 εκατομμύρια δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 453%

Η γαλλική Total Energies είχε κέρδη περίπου 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συγκαταλέγεται στις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 52% σε σύγκριση με τα 3,9 δισεκατομμύρια που είχε το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η ισπανική εταιρεία Repsol κατέγραψε καθαρά κέρδη 929 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τρίμηνο. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει αύξηση 154% σε σύγκριση με τα 356 εκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν ένα χρόνο νωρίτερα. Τα πρόσφατα αποτελέσματά της ισπανικής εταιρείας εξακολουθούν πάντως να είναι χαμηλότερα από τα 969 εκατομμύρια ευρώ που δημιουργήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2024.

Η ιταλική Eni είχε επίσης κέρδη περίπου 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε αντίθεση με όλους αυτούς τους άλλους ευρωπαίους πετρελαϊκούς παίκτες, η ιταλική εταιρεία δεν έχει δει σημαντική επιστροφή στην κερδοφορία τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι 7,6% χαμηλότερο από το αποτέλεσμα που δημοσίευσε ένα χρόνο νωρίτερα (1,4 δισεκατομμύρια ευρώ).

Μένει να δούμε αν ο γίγαντας Shell-που θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της στις 7 Μαΐου-ωφελήθηκε επίσης από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Απώλειες για τους κολοσσούς των ΗΠΑ

«Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και ένα σημαντικά πιο ασταθές περιβάλλον αγοράς, οδηγούν σε υψηλότερα κέρδη σε μεγάλο μέρος του κλάδου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026», εξηγούν στη «Ν» παράγοντες της αγοράς.

Η κερδοφορία δείχνει πάντως ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι σε θέση να αυξήσουν σημαντικά τα κέρδη τους σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ οι αμερικανικές, παρά τις υψηλές τιμές, επωφελούνται λιγότερο.

Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, η Exxon Mobil και η Chevron, ανέφεραν δραστική μείωση των κερδών τους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παρά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν,η Exxon Mobil κατέγραψε μείωση των καθαρών κερδών κατά 45% και η Chevron κατά 36%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε στο CNBC ότι περίπου το 15% της παραγωγής της εταιρείας επηρεάζεται από τον πόλεμο. Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το γεγονός ότι εάν το Στενό του Ορμούζ – μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο – παραμείνει κλειστό για ολόκληρο το δεύτερο τρίμηνο, η παραγωγή στη Μέση Ανατολή θα μειωθεί κατά 750.000 βαρέλια την ημέρα. Επιπλέον, η απόδοση των διυλιστηρίων θα μειωθεί κατά 3%.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Exxon διοχέτευσε περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις αγορές που χρειαζόταν επειγόντως. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια επηρέασε σημαντικά τα τριμηνιαία αποτελέσματα. Το τμήμα συναλλαγών της εταιρείας χρησιμοποίησε χρηματοοικονομικά μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου για να προστατεύσει τα κέρδη από αυτές τις αποστολές. Δεδομένου ότι οι αποστολές βρίσκονταν ακόμη καθ’ οδόν προς τους προορισμούς τους, τα έσοδα δεν αναγνωρίστηκαν στο τρίμηνο, με αποτέλεσμα τα μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου να μην έχουν καμία συμμετοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ζημία περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία η Exxon περιγράφει ως «φαινόμενο χρονισμού».

Επιπλέον, η εταιρεία κατέγραψε χρέωση 700 εκατομμυρίων δολαρίων από κλειστές συναλλαγές αντιστάθμισης κινδύνου, οι οποίες δεν αντισταθμίστηκαν από φυσικές παραδόσεις λόγω διαταραχών στη Μέση Ανατολή. Η Exxon τονίζει ότι αυτές οι επιπτώσεις είναι προσωρινές και ότι οι αντισταθμίσεις θα δημιουργήσουν καθαρά κέρδη στα επόμενα τρίμηνα μετά την παράδοση του προϊόντος.

Ο Γουντς επεσήμανε επίσης ότι μετά το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, θα χρειαστούν έως και δύο μήνες για να αποκατασταθούν πλήρως οι ροές πετρελαίου. Επιπλέον, χρειάζεται περίπου ένας μήνας για να φτάσουν τα βαρέλια που αποστέλλονται από τον Κόλπο στους πελάτες των εταιρειών

Η Chevron επηρεάστηκε λιγότερο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, τόνισε ότι η εταιρεία του επηρεάστηκε λιγότερο από τον πόλεμο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Ενώ η Chevron έχει δραστηριότητες στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ισραήλ, αυτές είναι λιγότερο σημαντικές σε σύγκριση με τις κύριες θέσεις της εταιρείας στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Παρ’ όλα αυτά, η Chevron δεν έμεινε άτρωτη στις γενικές αντιξοότητες και ανέφερε μείωση κερδών κατά 36%.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι συνέπειές του για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας καταδεικνύουν πόσο έντονα εξαρτάται η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Για τους καταναλωτές και επενδυτές, οι εξελίξεις στις μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αποτελούν σημαντικό δείκτη των μελλοντικών τάσεων των τιμών στις αγορές ενέργειας.