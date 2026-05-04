ΔΑΑ:-Στα-9,62-ευρώ-η-τιμή-διάθεσης-των-νέων-μετοχών-μέσω-επανεπένδυσης-μερίσματος

Η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2026

Στα 9,62 ευρώ ανέρχεται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος, ανακοίνωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.

H εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας (η «Τιμή Διάθεσης») που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης μέρους του μερίσματος από τα διαθέσιμα προς διανομή κέρδη της οικονομικής χρήσης 2025 και των προς διάθεση αποθεματικών (οι «Νέες Μετοχές»):

1. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 16.04.2026 απόφασή του όρισε ότι η Τιμή Διάθεσης θα ισούται με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχ??ς (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των πέντε (5) πρώτων ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του Μερίσματος (δηλαδή από την 24.04.2026 έως και την 30.04.2026), μειωμένη κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), με στρογγυλοποίηση στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

2. Σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού, και με βάση τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής της Εταιρείας από την 24.04.2026 έως και την 30.04.2026, η Τιμή Διάθεσης ανέρχεται σε 9,62 Ευρώ ανά Νέα Μετοχή».