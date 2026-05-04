Δασμοί:-Ο-Σέφκοβιτς-θα-συναντηθεί-με-τον-κορυφαίο-αξιωματούχο-του-Τραμπ-για-το-εμπόριο

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, θα συναντηθεί με τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, την Τρίτη στο Παρίσι αν όψει της G7, καθώς οι διατλαντικές σχέσεις περνούν σε νέα φάση έντασης, μετά και την απειλή Τραμπ για δασμούς 25% στα ευρωπαϊκά οχήματα.

Μέλος του επιτελείου του Σέφκοβιτς επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την παραμονή της συνεδρίασης των υπουργών Εμπορίου της G7 στη γαλλική πρωτεύουσα την Τετάρτη.

Η συνάντηση έρχεται μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα και φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στο 25% από 15%, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για τον χρόνο που χρειάζεται η Ένωση ώστε να εφαρμόσει τη εμπορική συμφωνία που είχε συναφθεί τον περασμένο Ιούλιο στο γήπεδο γκολφ του Turnberry στη Σκωτία με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του, οι δασμοί στα αυτοκίνητα θα επηρεάσουν κυρίως την προβληματική γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία — και θα ασκήσουν περαιτέρω πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Τραμπ έχει διατάξει μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, μετά τη δήλωση του Μερτς ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διαθέτει σαφή στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και ότι έχει «ταπεινωθεί» από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Μετά τις απειλές του Τραμπ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε την Παρασκευή ότι η ΕΕ «θα διατηρήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές για την προστασία των συμφερόντων της».

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τη νομοθεσία για την εφαρμογή της συμφωνίας, βάσει της οποίας η ΕΕ θα καταργούσε δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να προσθέσουν σειρά όρων, θεωρώντας ότι ο Τραμπ έχει ήδη παραβιάσει τη συμφωνία, αυξάνοντας δασμούς σε προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και απειλώντας να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, η οποία είναι δανικός προστατευόμενος θύλακας.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ και ο υπουργός Εμπορίου Νικολά Φορισιέ θα συναντηθούν επίσης με τον Γκριρ αργά το απόγευμα της Τρίτης.

