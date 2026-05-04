Δασμοί-Τραμπ-και-ένταση-στο-Ορμούζ-βυθίζουν-τις-ευρωπαϊκές-μετοχές-και-εκτοξεύουν-το-πετρέλαιο

    Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν τη Δευτέρα 4/5, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και την πιθανή αναζωπύρωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης.

    Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,94% στις 605,52 μονάδες, ανατρέποντας τα ενδοσυνεδριακά κέρδη. Οι βασικοί δείκτες σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Μιλάνο έκλεισαν επίσης πτωτικά, ενώ στο Λονδίνο δεν υπήρξε συνεδρίαση λόγω αργίας. Πιο αναλυτικά:

    1. Γερμανικός DAX: -1,06% στις 24.035,56 μονάδες
    2. Γαλλικός CAC: -1,71% στις 7.976,12 μονάδες
    3. Ισπανικός ΙΒΕΧ: -2,39% στις 17.356,10 μονάδες
    4. Ιταλικός ΜΙΒ: -1,59% στις 47.478,13 μονάδες

    Όσον αφορά τα εταιρικά νέα, η μετοχή της Nokia ενισχύθηκε κατά 7,4%, μετά την ανακοίνωση ότι η Inseego θα εξαγοράσει τον κλάδο ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης της εταιρείας.

    Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβληθούν δασμοί 25% στα οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η European Commission απάντησε ότι εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές αντίδρασης.

    Η μετοχή της Continental υποχώρησε έντονα, ενώ απώλειες κατέγραψαν επίσης η Mercedes-Benz και η Volkswagen.

    Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Τραμπ παρουσίασε σχέδιο με την ονομασία «Project Freedom» για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, το οποίο προβλέπει στρατιωτική υποστήριξη για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων.

    Παράλληλα, η UK Maritime Trade Operations ανέφερε ότι πλοίο επλήγη από βλήματα βόρεια της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

    Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά, με το Brent να ενισχύεται πάνω από 5% στα 114 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI ξεπέρασε τα 105 δολάρια, αντανακλώντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή προσφορά.

