Ελλάδα-και-ΕΕ-ενισχύουν-τη-στρατηγική-συνεργασία-σε-διάστημα-και-ψηφιακή-τεχνολογία

Συνάντηση υψηλού συμβολισμού με σαφή στρατηγικό αποτύπωμα για το μέλλον της Ελλάδας στους τομείς του διαστήματος, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ευρωπαϊκής άμυνας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου και του επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους (Andrius Kubilius).

Η συνάντηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως τεχνολογικού και γεωστρατηγικού κόμβου στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στον διαστημικό τομέα και τις ψηφιακές υποδομές.

Έμφαση στη διαστημική πολιτική και τα εθνικά προγράμματα

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων εξετάστηκε διεξοδικά η πορεία της ελληνικής διαστημικής πολιτικής, με βασικούς άξονες την Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα και το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δράσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και σε κρίσιμους τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα οχήματα και οι κβαντικές επικοινωνίες.

Η συγκυρία της συνάντησης θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια. Ένα βήμα που ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Το «παρών» στη συνάντηση έδωσε και ο γγ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράτζαλος.

Στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην Ευρώπη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στις προτεραιότητες της επερχόμενης ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ανάδειξη του διαστήματος ως βασικού πυλώνα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, την τεχνολογική υπεροχή της και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της.

Στο τραπέζι τέθηκαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τις δορυφορικές επικοινωνίες, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την αξιοποίηση δεδομένων παρατήρησης της Γης και την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών.

«Το διάστημα δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο που προσφέρει λύσεις σε τομείς όπως η ασφάλεια, η πολιτική προστασία και μια σειρά από σύγχρονες εφαρμογές με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Η επίσκεψη του επιτρόπου συνέπεσε με την επιτυχή εκτόξευση έξι νέων ελληνικών μικροδορυφόρων και νανοδορυφόρων, οι οποίοι ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες της χώρας, ιδίως στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήσαμε, επίσης, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των δικτύων και τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου για τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, που διασφαλίζουν τη συνδεσιμότητα της Ευρώπης με τις γειτονικές ηπείρους. Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καθοριστική, ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες του διαστήματος και των ψηφιακών υποδομών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας», δήλωσε ο κ. Παπαστεργίου.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουμπίλιους ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε ψηφιακό πρωτοπόρο, σημειώνοντας παράλληλα σημαντική πρόοδο στον τομέα του διαστήματος τα τελευταία χρόνια. Η ανάπτυξη διαστημικών δυνατοτήτων συνιστά κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και της Ευρώπης, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση με τον υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου και η επίσκεψη στο Govsatcom Hub στην Αθήνα -έναν από τους δύο αντίστοιχους κόμβους στην Ευρώπη- αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω ενίσχυση της ασφαλούς ευρωπαϊκής συνδεσιμότητας».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

