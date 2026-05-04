Εξαντλείται-η-υπομονή-του-Τραμπ-με-το-αδιέξοδο-«ούτε-συμφωνία-ούτε-πόλεμος»-στο-Ιράν:-Πώς-κατέληξε-στο-σχέδιο-«Ελευθερία»-για-το-Ορμούζ

Το αδιέξοδο «ούτε συμφωνία ούτε πόλεμος» στο Ιράν, φέρεται να έχει εξαντλήσει την υπομονή του Ντόναλντ Τραμπ και η επιχείρηση που διέταξε στα Στενά του Ορμούζ για να αλλάξει αυτή τη δυναμική ενδέχεται, τελικά, να οδηγήσει στην επανέναρξη των συγκρούσεων.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να μείνει αδρανής. Θέλει πίεση. Θέλει μια συμφωνία», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης παρουσιάστηκε στον Τραμπ σχέδιο για την αποστολή πολεμικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ με στόχο να τα ανοίξουν δια της ισχύος. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, επέλεξε μια πιο προσεκτική προσέγγιση, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο.

Από τη Δευτέρα, το αμερικανικό ναυτικό ανακοίνωσε πως θα βοηθά πλοία με αμερικανική σημαία, καθώς και άλλα εμπορικά σκάφη να διασχίσουν τα Στενά, παρέχοντας οδηγίες για την αποφυγή ναρκών και παραμένοντας σε ετοιμότητα για παρέμβαση σε περίπτωση επίθεσης από την Τεχεράνη.

Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχέδιο για πλήρη συνοδεία πλοίων που επιδιώκουν να διασχίσουν τα Στενά. Αντίθετα, τα πολεμικά πλοία θα βρίσκονται «στην ευρύτερη περιοχή» σε επιφυλακή, μαζί με στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η υποστήριξη στην επιχείρηση «Project Freedom» από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης και 15.000 στρατιώτες.

Τροποποιήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής: Άμεσα πυρ σε όσους απειλούν τα εμπορικά πλοία

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι κανόνες εμπλοκής έχουν τροποποιηθεί και οι δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εξουσιοδοτηθεί να πλήττουν άμεσα απειλές κατά πλοίων που διασχίζουν τα Στενά, όπως ταχύπλοα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ή ιρανικές πυραυλικές θέσεις.

Πηγές κοντά στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο περιγράφουν την κίνηση ως «την αρχή μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τους Ιρανούς». Όπως σημειώνεται, η «ανθρωπιστική» αποστολή για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά σημαίνει ότι «αν το Ιράν αντιδράσει, θα θεωρηθεί υπεύθυνο και οι ΗΠΑ θα έχουν τη νομιμοποίηση να ενεργήσουν».

Στο παρασκήνιο, ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, είχε παρουσιάσει πιο φιλόδοξο σχέδιο για την αποστολή πολεμικών πλοίων μέσω των Στενών. Σύμφωνα με αυτό, οι ΗΠΑ θα εξουδετέρωναν κάθε ιρανική απειλή και θα επανεκκινούσαν τον πόλεμο σε πλήρη κλίμακα αν το Ιράν κλιμάκωνε τις επιθέσεις του.

Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander, flew over regional waters in and near the Strait of Hormuz in an AH-64 Apache helicopter, May 3, on the eve of U.S. military support for Project Freedom. He interacted with U.S. Army Soldiers after visiting with Sailors and Marines on Saturday… pic.twitter.com/NEc9YCFBPB — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Η τρέχουσα προσέγγιση θεωρείται λιγότερο επικίνδυνη για άμεση κλιμάκωση, αλλά ενδέχεται να διατηρήσει το αδιέξοδο.

Η αντίδραση της Τεχεράνης θα καθορίσει τις εξελίξεις

Η αντίδραση του Ιράν αναμένεται να καθορίσει την εξέλιξη της επιχείρησης. Την τελευταία εβδομάδα, ιρανικές δυνάμεις επιτίθενται σχεδόν καθημερινά σε πλοία που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, προειδοποίησε για αντίποινα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.

Τη Δευτέρα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι οι «επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ θα περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση» και κάλεσαν τα εμπορικά πλοία να μην διέρχονται από τα Στενά χωρίς συντονισμό με το ιρανικό στρατό.

Την ίδια ώρα, αμερικανικά πολεμικά πλοία κατευθύνονταν προς την περιοχή, ενώ το Fars News Agency ισχυρίστηκε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πλοίο — κάτι που η CENTCOM διέψευσε, δηλώνοντας ότι οι δυνάμεις της υποστηρίζουν την επιχείρηση και επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles. ✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Παρά την ένταση, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, διατηρούν επαφές με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

«Υπάρχουν συνομιλίες και προτάσεις. Δεν μας αρέσουν οι δικές τους, ούτε σε εκείνους οι δικές μας. Δεν γνωρίζουμε καν την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη. Τα μηνύματα μεταφέρονται με το χέρι, κάτι που επιβραδύνει τη διαδικασία», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος και πρόσθεσε: «Είτε βρισκόμαστε κοντά σε μια εφικτή συμφωνία, είτε θα προχωρήσουμε σε μαζικά πλήγματα».