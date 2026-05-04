Επιστροφή πάνω από τις 2.200 για τον Γενικό Δείκτη – Άλμα 5,7% για την Allwyn, αντίσταση από Eurobank

Ανάκαμψη με χαρακτηριστικά εξυγίανσης κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση του Μαΐου, με τους επενδυτές να αξιοποιούν τις ρευστοποιήσεις του τέλους Απριλίου ως ευκαιρία επανατοποθέτησης. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.205,04 μονάδες, με κέρδη 0,75% (+16,36 μονάδες), ξανακερδίζοντας το ψυχολογικό όριο των 2.200 μονάδων που είχε χάσει την περασμένη Πέμπτη. Παράλληλα ο FTSE Large Cap ενισχύθηκε επίσης κατά 0,75% στις 5.582,99 μονάδες (+41,39 μονάδες), ενώ ο τραπεζικός δείκτης ΔΤΡ περιορίστηκε σε ήπια άνοδο 0,09% στις 2.454,47 μονάδες, αντανακλώντας τη μονομερή πτώση της Eurobank που αποτέλεσε τη μοναδική σημαντική εξαίρεση από το ανοδικό κλίμα.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 173,24 εκατ. ευρώ στο σύνολο της αγοράς, με τα 164,10 εκατ. ευρώ να αφορούν τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση – ένδειξη ότι τα funds συνεχίζουν να επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους στα blue chips. Το ενδοσυνεδριακό εύρος ήταν εντυπωσιακό: ο ΓΔ κινήθηκε από χαμηλό 2.189,32 μονάδες έως υψηλό 2.223,61 μονάδες, καλύπτοντας μια απόσταση 34,29 μονάδων ή περίπου 1,57%, στοιχείο που μαρτυρά αυξημένη μεταβλητότητα και έντονη εναλλαγή κυρίαρχης ροής εντολών.

Η εικόνα των δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μετ. % Τζίρος Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.205,04 +16,36 +0,75% 173,24 εκατ. € FTSE Large Cap 5.582,99 +41,39 +0,75% 164,10 εκατ. € ΣΑΓΔ 4.366,94 +33,04 +0,76% — ATHEX ESG 2.612,50 +19,24 +0,74% — FTSEA 1.318,37 +8,92 +0,68% — FTSE Financial Services 11.479,69 +11,17 +0,10% — ΔΤΡ (Τραπεζών) 2.454,47 +2,25 +0,09% —

Πρωταγωνιστές της συνεδρίασης

Στην κορυφή των μεγάλων κερδισμένων αναδείχθηκε η Allwyn, με άλμα 5,70% στα 12,79 ευρώ. Η μετοχή ευνοήθηκε από την έναρξη διαπραγμάτευσης των 2.494.811 νέων κοινών μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω επανεπένδυσης της ειδικής διανομής 0,80 ευρώ ανά μετοχή – ένα γεγονός που, αντί να δημιουργήσει πιέσεις πώλησης από τους νέους κατόχους, λειτούργησε ως καταλύτης τεχνικής επανατοποθέτησης μετά τις εκτεταμένες ρευστοποιήσεις του Απριλίου, μήνα κατά τον οποίο η μετοχή κατέγραψε τις σημαντικότερες απώλειες στον FTSE 25.

Δυναμικά ανοδικά κινήθηκε και ο όμιλος Viohalco με κέρδη 4,90% στα 15,42 ευρώ, μαζί με τη θυγατρική του Cenergy που σημείωσε άνοδο 2,94% στα 24,54 ευρώ, διατηρώντας έτσι το momentum που είχε ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε στον ενεργειακό κλάδο: η Helleniq Energy ενισχύθηκε 2,69% στα 10,10 ευρώ και η Motor Oil 1,84% στα 38,70 ευρώ, ωφελημένες από την άνοδο των τιμών αργού πετρελαίου που επανέφερε στο προσκήνιο τα διυλιστικά περιθώρια.

Η Metlen κατέγραψε άνοδο 2,34% στα 35,82 ευρώ, σε μια συνεδρίαση που έδειξε ικανοποιητική απορρόφηση των πιέσεων που είχαν συσσωρευτεί τους προηγούμενους μήνες. Στις τράπεζες, με εξαίρεση τη Eurobank, η εικόνα ήταν θετική: η Alpha Bank ενισχύθηκε 1,18% στα 3,44 ευρώ, η Πειραιώς 0,88% στα 8,02 ευρώ και η Εθνική 0,56% στα 13,50 ευρώ. Ανοδικά έκλεισαν επίσης η ΔΕΗ (+0,94% στα 18,18 ευρώ), η Coca-Cola HBC (+1,11% στα 50,10 ευρώ), ο ΟΤΕ (+0,55% στα 18,27 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,54% στα 41,08 ευρώ) και ο Τιτάν (+0,57% στα 46 ευρώ).

Στον αντίποδα, η Eurobank υποχώρησε κατά 2,04% στα 3,605 ευρώ, με ασυνήθιστα υψηλό όγκο 5,36 εκατ. τεμαχίων που κατέταξε τη μετοχή στις πιο εμπορεύσιμες της ημέρας. Η συγκεκριμένη πίεση, μεμονωμένη μέσα στο τραπεζικό σύστημα, αντισταθμίστηκε από την άνοδο των υπολοίπων ομίλων, αλλά αρκούσε για να συγκρατήσει τον ΔΤΡ μόλις στο +0,09%, αποκλίνοντας ορατά από το +0,75% του Γενικού Δείκτη.

Μετοχή Τιμή (€) Μετ. € Μετ. % Όγκος Allwyn 12,79 +0,69 +5,70% 624 χιλ. Viohalco 15,42 +0,72 +4,90% 138 χιλ. Cenergy 24,54 +0,70 +2,94% 310 χιλ. Helleniq Energy 10,10 +0,265 +2,69% 237 χιλ. Metlen 35,82 +0,82 +2,34% 164 χιλ. Motor Oil 38,70 +0,70 +1,84% 82.839 Alpha Bank 3,44 +0,04 +1,18% 4,81 εκατ. Coca-Cola HBC 50,10 +0,55 +1,11% 9.101 ΔΕΗ 18,18 +0,17 +0,94% 1,13 εκατ. Πειραιώς 8,02 +0,07 +0,88% 2,47 εκατ. Εθνική 13,50 +0,075 +0,56% 1,87 εκατ. Eurobank 3,605 -0,075 -2,04% 5,36 εκατ.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση είχε όλα τα στοιχεία μιας τεχνικής αντίδρασης (relief rally) από οριακά υπερπουλημένα επίπεδα. Ο Γενικός Δείκτης βρήκε αμέσως αγοραστές κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.189,32 μονάδων – πρακτικά πάνω στο προηγούμενο κλείσιμο των 2.188,68 μονάδων – και κατάφερε να ανακτήσει με ορμή το ψυχολογικό όριο των 2.200 μονάδων, σπρώχνοντας μέχρι το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.223,61 μονάδων. Παρά την κάποια εκτόνωση των κερδών στο τελευταίο δίωρο, το κλείσιμο στις 2.205,04 μονάδες πάνω από το τεχνικά κρίσιμο επίπεδο των 2.200, αναιρεί προσωρινά το αρνητικό σήμα της Πέμπτης.

Σε επίπεδο κινητών μέσων, ο ΓΔ διατηρείται με σαφή θετικό προσανατολισμό σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ) των 200 ημερών εξακολουθεί να κινείται ξεκάθαρα ανοδικά, λειτουργώντας ως δομική στήριξη της ανοδικής τάσης που εδραιώθηκε από το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Ο ΚΜΟ 50 ημερών διατηρείται πάνω από αυτόν των 200, διατηρώντας το λεγόμενο golden cross. Στο βραχυπρόθεσμο πλαίσιο όμως, η αγορά δοκιμάζει συνεχώς τους εκθετικούς μέσους των 20 και 50 ημερών, με τη σημερινή ανάκαμψη να συμβάλλει στην ευθυγράμμιση των δύο.

Όσον αφορά στους ταλαντωτές, ο RSI 14 ημερών αποκλιμακώνει από τη ζώνη των 50 μονάδων και επιστρέφει σε ουδέτερη – ελαφρώς θετική περιοχή, χωρίς να εμφανίζει υπεραγορασμένο σήμα. Παρομοίως, ο MACD ημερήσιου χρονοδιαγράμματος δείχνει τάσεις σταθεροποίησης και πιθανής διασταύρωσης (crossover) προς τα πάνω, αν τα ανοδικά κεριά συνεχίσουν στις επόμενες συνεδριάσεις. Η εκτίμηση μεταβλητότητας, με βάση τα ημερήσια εύρη των τελευταίων εβδομάδων, παραμένει αυξημένη – αναμενόμενο φαινόμενο σε περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης και αυξημένων τιμών ενέργειας.

Στις άμεσες αντιστάσεις προβάλλει η ζώνη των 2.215 – 2.225 μονάδων (όπου εδρεύει και το σημερινό υψηλό), ενώ μια διάσπαση πάνω από τις 2.230 μονάδες θα ξανανοίξει το δρόμο προς τις 2.260 και κατ’ επέκταση τις 2.300 μονάδες, που υπήρξαν αντικείμενο κρίσιμων μαχών την άνοιξη. Σε επίπεδο στηρίξεων, η πρώτη βρίσκεται ακριβώς στις 2.200 μονάδες, με την επόμενη ισχυρή στις 2.188 – 2.190 (όπου εδρεύει και το σημερινό χαμηλό), ενώ τυχόν περαιτέρω πτώση θα φέρει στο προσκήνιο την περιοχή των 2.150 μονάδων ως διαρθρωτικό όριο.

Η εικόνα του ΔΤΡ παραμένει η πιο εύθραυστη, καθώς ο τραπεζικός δείκτης κινείται πλέον σε εύρος 2.420 – 2.475 μονάδων εδώ και δύο εβδομάδες, χωρίς να καταφέρνει να ανατρέψει το τοπικό αρνητικό μομέντουμ. Η αντίσταση στις 2.475 – 2.490 μονάδες θα κρίνει αν ο κλάδος μπορεί να ξανατραβήξει την αγορά υψηλότερα ή αν θα συνεχίσει να λειτουργεί ως φρένο.

Διεθνές φόντο

Διεθνώς, η εικόνα παρέμεινε ευμετάβλητη, με τους επενδυτές να ζυγίζουν δύο αντιφατικές δυνάμεις: αφενός τη συνεχιζόμενη ισχυρή σεζόν εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, αφετέρου τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή που διατηρούν τις τιμές πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Στις ευρωπαϊκές αγορές, η συνεδρίαση εξελίχθηκε με μικτό πρόσημο και χαμηλό βηματισμό, με τους επενδυτές να αναμένουν τα στοιχεία πληθωρισμού και τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ στις εκτιμήσεις ανάπτυξης για το 2026.

Στη Wall Street, η συνεδρίαση ξεκίνησε με νευρικότητα μετά από αντικρουόμενες αναφορές για ιρανική επίθεση σε αμερικανικό σκάφος στα Στενά του Ορμούζ. Ο Dow Jones υποχώρησε περίπου 0,4%, ο S&P 500 ολίσθησε 0,1% – 0,2% και ο Nasdaq Composite κινήθηκε γύρω από την οριακή θετική περιοχή, μετά από μια εβδομάδα ρεκόρ που είχε φέρει τους δύο μεγάλους δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά (S&P 500 στις 7.230,12 μονάδες και Nasdaq στις 25.114,44 μονάδες την Παρασκευή). Ο Russell 2000 των μικρομεσαίων εταιρειών έγραψε νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά, αντανακλώντας τη μετατόπιση των αμερικανικών funds προς πιο εγχώρια εκτεθειμένους τίτλους.

Καταλύτης παρέμενε η εξέλιξη του «Project Freedom», του σχεδίου του Λευκού Οίκου για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων μέσω του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι θα θεωρήσει κάθε αμερικανική «παρέμβαση» ως παραβίαση της εκεχειρίας. Το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και το WTI γύρω στα 102 δολάρια, μετά τη μερική εκτόνωση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά. Η ένταση τροφοδοτεί ταυτόχρονα την προσφορά στις ενεργειακές μετοχές και την ανησυχία για επίδραση στη ζήτηση και στον πληθωρισμό.

Σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής, η Federal Reserve είχε κρατήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση του FOMC αμετάβλητα τα επιτόκια. Τα futures του fed funds συνεχίζουν να αποτιμούν περιορισμένα περιθώρια χαλάρωσης για το 2026, με την αγορά να βλέπει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα παγιδευμένη μεταξύ ενός πληθωρισμού που έχει ξανασηκώσει κεφάλι λόγω ενέργειας (ο βασικός δείκτης PCE άγγιξε το 3,5%) και των πρώτων ενδείξεων κόπωσης στην ιδιωτική κατανάλωση. Στην Ευρώπη, η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στην τελευταία συνεδρίασή της, με τη Λαγκάρντ να αφήνει ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο σύσφιξης αν οι πληθωριστικές πιέσεις από το ενεργειακό σοκ διαρκέσουν – ρητορική που έγειρε το ευρώ σε υψηλά πολλών μηνών έναντι του δολαρίου και διατηρεί υπό πίεση τους δείκτες των ευρωπαϊκών μετοχών έναντι των αμερικανικών.

Γνώμες ειδικών

Από τις χρηματιστηριακές της εγχώριας αγοράς, η σημερινή ανάκαμψη ερμηνεύεται ως «τεχνική αντίδραση εν αναμονή των επιβεβαιώσεων από τα εταιρικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου». Στελέχη επισημαίνουν ότι παρά την αναταραχή των τελευταίων εβδομάδων, ο Γενικός Δείκτης διατηρεί κέρδη της τάξης του 3% από την αρχή του έτους, ενώ ο Απρίλιος έκλεισε με σχεδόν 6% κερδοφορία – μια αντοχή που αξιολογείται ως αξιοσημείωτη δεδομένης της γεωπολιτικής συγκυρίας.

Αναλυτές της αγοράς εστιάζουν στο γεγονός ότι τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων έχουν ήδη ξεπεράσει τα 11,7 δισ. ευρώ – νέο ιστορικό υψηλό συγκριτικά με το 2024 – δίνοντας στην ελληνική αγορά ένα θεμελιώδες υπόβαθρο που στηρίζει τις αποτιμήσεις σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά που υποδηλώνουν οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Η εκτίμηση είναι ότι, εφόσον αποφευχθεί ένα νέο κύμα έντασης στη Μέση Ανατολή, ο πολλαπλασιαστής κερδών (P/E) του ελληνικού bench παραμένει ελκυστικός σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Από την πλευρά των ξένων οίκων, η εικόνα παραμένει διττή. Οι περισσότεροι αναβαθμίζουν τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, αναγνωρίζοντας τη βελτίωση της κερδοφορίας, της ποιότητας ενεργητικού και της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους. Ταυτόχρονα όμως, εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το ράλι των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών μπορεί να συντηρηθεί χωρίς νέους καταλύτες, ειδικά αν η Λαγκάρντ προχωρήσει σε αυστηρότερη ρητορική.

Στον τεχνικό άξονα, παρατηρητές της αγοράς θεωρούν ότι η ανάκτηση των 2.200 μονάδων αποτελεί πρώτο βήμα, αλλά η πραγματική επιβεβαίωση επανεκκίνησης της ανοδικής κίνησης απαιτεί κλείσιμο πάνω από τις 2.225 – 2.230 μονάδες, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού σε εύρος. Ως κρίσιμο σημείο αναφοράς για τη συνέχεια καταγράφεται η συμπεριφορά της Eurobank: αν η σημερινή πίεση δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριακής ροής (πιθανόν ταμπλό στρατηγικού επενδυτή ή μεταφορά θέσεων), αλλά συμπτωματική του τραπεζικού κλάδου, τότε η αγορά θα δυσκολευτεί να βρει νέο momentum χωρίς νέα πορεία ηγεσίας.

Συνολικά, η εκτίμηση συγκλίνει: ο Μάιος ξεκινά υπό το βάρος του γεωπολιτικού ρίσκου και του ενεργειακού σοκ, αλλά με θεμελιώδη μεγέθη που δικαιολογούν τη σημερινή σταθεροποίηση. Η ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου από τις τράπεζες και τους ενεργειακούς ομίλους τις επόμενες εβδομάδες, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική, θα κρίνουν αν η σημερινή ανάκαμψη μετατραπεί σε νέα ανοδική προσπάθεια ή σε ευκαιρία ρευστοποιήσεων από όσους αναζητούν έξοδο σε υψηλότερα επίπεδα.