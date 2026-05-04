Η-στρατηγική-του-Μαξίμου-για-να-απορροφηθούν-οι-κραδασμοί-και-οι-πιέσεις-πριν-από-το-συνέδριο-της-ΝΔ

Στην προγραμματισμένη για την προσεχή Πέμπτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στρέφονται οι προβολείς. Εκεί θα διαπιστωθεί αν και πόσο ενεργά παραμένουν τα μέτωπα στις τάξεις των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες με αποκορύφωμα τη δημόσια παρέμβαση των «5», οι οποίοι εξέφρασαν προβληματισμό και άσκησαν κριτική στο μοντέλο του επιτελικού κράτους.

Οι πληροφορίες γύρω από την κινητικότητα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κ.Ο. αναφέρουν ότι στο εν λόγω κείμενο αρχικά υπήρχαν περισσότερες υπογραφές, ωστόσο αποφασίστηκε να μείνουν μόνο πέντε, ώστε να μην αξιοποιηθεί η κίνηση από την αντιπολίτευση για να τεθεί θέμα απώλειας δεδηλωμένης της κυβέρνησης. Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν, ωστόσο, ότι μετά τη δημοσίευση του κειμένου, ένας ακόμα μεγαλύτερος αριθμός βουλευτών εξέφρασε τη συμφωνία του με το περιεχόμενο και δήλωναν προς τους συντάκτες ότι και οι ίδιοι θα μπορούσαν να υπογράψουν την επιστολή. Εκτιμάται ότι μιλάμε για διψήφιο αριθμό βουλευτών, που πλησιάζουν τους είκοσι.

Το ερώτημα είναι αν και με πόση ένταση θα επανέλθουν οι ενστάσεις και θα επαναδιατυπωθούν οι προβληματισμοί και η κριτική την Πέμπτη ή αν οι «πυροσβεστικές» παρεμβάσεις από την πλευρά της κυβερνητικής ηγεσίας θα αποδειχθούν αρκετές για να σταματήσει εδώ η συζήτηση που άνοιξε.

Προεξοφλείται ότι στη συνεδρίαση της ΚΟ θα υπάρξει κριτική, με προσεκτική διατύπωση και χαμηλούς τόνους, αλλά με το ίδιο πλαίσιο προβληματισμού. Είναι δεδομένο ότι οι αιτίες που προκαλούν την ανησυχία των βουλευτών, δεν έχουν εκλείψει. Οι χειρισμοί που έγιναν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσον αφορά τα αιτήματα άρσης ασυλίας, θεωρήθηκαν άδικοι και ισοπεδωτικοί για τους βουλευτές, καθώς επελέγη ίδια μεταχείριση για όλους, χωρίς να γίνει συζήτηση και αξιολόγηση – νομική και πολιτική – της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ανάλογα με το περιεχόμενο της δικογραφίας.

Εκεί κάπου διαμορφώθηκε ένα ρήγμα, με αρκετούς βουλευτές να θεωρούν ότι δεν υπάρχει γι’αυτούς καμιά προστασία απέναντι ακόμα και σε άδικες κατηγορίες, σε αντίθεση με την επιλογή που γίνεται όταν οι δικογραφίες που φτάνουν στη Βουλή αφορούν κυβερνητικά στελέχη.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι στην κυβέρνηση υπάρχουν αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, με ένα μέρος των διαμαρτυριών να εστιάζει στην κριτικοί ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις και τον ρόλο που έχουν οι εκλεγμένοι βουλευτές, όσον αφορά την μεταφορά των αιτημάτων της εκλογικής βάσης. Αντίστοιχα, στους βουλευτές φαίνεται ότι εκδηλώνεται δυσαρέσκεια για την υπερεκπροσώπηση του λεκανοπεδίου στο υπουργικό συμβούλιο.

Η πίεση αυξάνεται από τη δημοσκοπική εικόνα και τα ποσοστά που εμφανίζεται να συγκεντρώνει η Ν.Δ. και τα οποία, εφόσον επιβεβαιωθούν στις κάλπες, συνεπάγονται ότι αρκετοί βουλευτές κινδυνεύουν να μην επανεκλεγούν. Αν αυτό συνδυαστεί με τη συζήτηση που άνοιξε για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή και για νέο εκλογικό σύστημα, που θα μειώσει τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγονται με σταυρό, εύκολα γίνεται αντιληπτό γιατί κλιμακώνεται η δυσαρέσκεια και πυκνώνουν οι αντιδράσεις.

Ο πρωθυπουργός εξέπεμψε στις παρεμβάσεις του ένα διπλό μήνυμα: ότι η επιλογή του επιτελικού κράτους δεν είναι διαπραγματεύσιμη, και ότι κατανοεί τις αγωνίες των βουλευτών και προσβλέπει σε συνεργασία και ενίσχυση του ρόλου τους, όσον αφορά τη συνδρομή προς την κυβέρνηση, πάντοτε στη βάση των διακριτών ρόλων.

Σε αυτή τη γραμμή αναμένεται ότι θα κινηθεί και στη συνεδρίαση της ΚΟ, ενώ είναι σαφής η επιλογή της κυβερνητικής ηγεσίας να αποδαιμονοποιηθεί η κριτική των βουλευτών ως κομμάτι της εσωκομματικής δημοκρατίας και του διαλόγου μέσα στο κόμμα ενόψει και του συνεδρίου, το οποίο ακολουθεί το τριήμερο 15 – 17 Μαΐου.

