Η-gamestop-διεκδικεί-την-ebay-και-ετοιμάζεται-για-«επίθεση»

Πρόταση εξαγοράς της eBay για περίπου 56 δισ. ευρώ κατέθεσε η GameStop, σε μία συμφωνία με μετρητά και μετοχές, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ryan Cohen να δηλώνει έτοιμος να υποβάλει την προσφορά απευθείας στους μετόχους σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο του eBay δεν την αποδεχτεί.

Η Game Stop προσφέρει 125 δολάρια ανά μετοχή με αναλογία 50-50 μετρητών και μετοχών, ανέφερε ο Cohen σε επιστολή του προς το διοικητικό συμβούλιο της eBay. Με βάση την τιμή κλεισίματος του eBay την Παρασκευή, η προσφορά αυτή αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 20%.

Το eBay έχει κεφαλαιοποίηση σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή της GameStop, γεγονός που καθιστά την προσφορά της εξαγοράς μια φιλόδοξη προσπάθεια.

Ο αμερικανικός λιανοπωλητής βιντεοπαιχνιδιών έχει ήδη συγκεντρώσει μερίδιο 5% στην eBay μέσω μετοχών και παραγώγων, ανέφερε ο Cohen στην επιστολή του, σύμφωνα με το Reuters.