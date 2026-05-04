Η-trastor-προχωρά-σε-ΑΜΚ-75-εκατ.-ευρώ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Trastor κατά έως και 75 εκατ. ευρώ σε μετρητά με την έκδοση 150 εκατ. νέων κοινών άυλων μετοχών με αξία 0,5 ευρώ έκαστη, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, αποκλείονται από την άσκηση δικαιώματος προτίμησης οι υφιστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα σε νέους επενδυτές να συμμετάσχουν στην κάλυψη της ΑΜΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Trastor:

Το Διοικητικό Συμβούλιο (το « Δ .Σ ») της Trastor Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (η « Εταιρεία ») στην από 4 Μαΐου 2026 συνεδρίασή του, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 20 Μαρτίου 2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ.

4 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, κατά ονομαστικό ποσό έως και Ευρώ εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (€75.000.000) (η «Αύξηση »), με την έκδοση έως και εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000), νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μία, (οι « Νέες Μετοχές ») ,

(β) Τον αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας στο πλαίσιο της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ώστε να παρασχεθεί σε νέους επενδυτές η δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κάλυψη της Αύξησης, με σκοπό την επίτευξη της απαιτούμενης διασποράς, σύμφωνα με τον Ν. 3371/2005 (άρθρο 4 παρ. 4) και το άρθρο 3.1.4.4 του Κανονισμού του Euronext Athens , με βάση τη συνολική κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας ,

(γ) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν: (i) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ο « Κανονισμός ») και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018, μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η « Ελληνική Δημόσια Προσφορά ») και (ii) εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά » και από κοινού με τη ν Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά ») ,

(δ) Ότι το Δ.Σ θα ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανώτατης τιμής και εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί), με επόμενες αποφάσεις του. Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η « Τιμή Διάθεσης »), η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι ανώτερη από την ανώτατη τιμή διάθεσης που τυχόν οριστεί, θα αποφασισθεί από το Δ.Σ μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς, με βάση τις προσφορές που θα υποβληθούν στο βιβλίο προσφορών (book – building process) της Διεθνούς Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά , θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί στο Η.Δ.Τ. του Euronext Athens το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. H Τιμή Διάθεσης δεν δύναται να είναι χαμηλότερη από την ονομαστική αξία των πενήντα λεπτών (0,50 Ευρώ ) ανά μετοχή ,

(ε) Ότι ο τελικός αριθμός των Nέων Mετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης δια της Tιμής Διάθεσης και το τελικό ονομαστικό ποσό της Αύξησης θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία ( των €0,50 ανά Νέα Μετοχή). Η τυχόν διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, να πιστωθεί στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση

μετοχών υπέρ το άρτιο» ,

(στ) Το σύνολο των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Euronext Athens, σύμφωνα με το άρθρο 1.5.βα) του Κανονισμού (η « Εισαγωγή »), σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των υφιστάμενων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου ,

(ζ ) Ότι σε περίπτωση μη επίτευξης ποσοστού διασποράς τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (υφιστάμενων και Νέων Μετοχών από την Αύξηση) ως αποτέλεσμα της Αύξησης, η Αύξηση να ματαιώνεται στο σύνολό της, ανεξαρτήτως του ποσού κάλυψής της, και η Συνδυασμένη Προσφορά ν’ ανακαλείται, οι δε επενδυτές δεν θα αποκτούν μετοχές της Εταιρείας και τα όποια αντληθέντα κεφάλαια θα επιστρέφονται άτοκα στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Αύξηση . Σε περίπτωση ανάκλησης της Συνδυασμένης Προσφοράς, η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές μέσω ρυθμιζόμενης ανακοίνωσης που θα δημοσιευθεί στους ιστότοπους της Εταιρείας και του Euronext Athens και θα γνωστοποιή σει τη σχετική εξέλιξη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Euronext Athens και στους συντονιστές τοποθέτησης της Ελληνικής Δημόσιας Προφοράς , κατά την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ανάκληση ή το συντομότερο δυνατόν μετά από αυτή , (η) Υπό τον όρο της επίτευξης του ποσοστού διασποράς 15%, α ν η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι το ποσό της τελικής κάλυψης, κατ ’ άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το Δ.Σ θα προσαρμόσει το άρθρο του Καταστατικού περί κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 , και

(θ) Η διάρκεια της Συνδυασμένης Προσφοράς να είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και να διενεργηθεί σε χρόνο που θα καθοριστεί από το Δ.Σ σε συνεργασία με τους συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά να διεξαχθεί παράλληλα με τη Διεθνή Προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές, την Αύξηση, και τη διαδικασία συμμετοχής στη ν Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο που θα δημοσιευτεί από την Εταιρεία για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή, κατ ’ εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) του Κανονισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού, για τη διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.