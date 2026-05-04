Ιταλία: Ακινητοποιημένοι τουρίστες συνωστίζονται στα χωριά της ακτής Αμάλφι – Βίντεο

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι επισκέπτες έχουν αρχίσει να κατακλύζουν τους δρόμους των γραφικών χωριών που βρίσκονται στην ακτή Αμάλφι, της Ιταλίας.

Οι τουρίστες είναι τόσοι πολλοί, που σχεδόν ακινητοποιημένοι συνωστίζονται, στους στενούς δρόμους, κλείνοντάς τους, και παγιδεύοντας τους κατοίκους που χάνουν την υπομονή τους, στα σπίτια τους.

Πλάνα στο διαδίκτυο δείχνουν ένα στενό πέρασμα στο Ποζιτάνο πλημμυρισμένο από μια «θάλασσα τουριστών» (σσ: Τέτοιες εικόνες έχουμε δει και στην Σαντορίνη).

«Κάθε χρόνο και χειρότερα»

Ο κάτοικος της περιοχής Αντόνιο Αττιανέζε, δήλωσε: «Στους δημάρχους και στους υπεύθυνους της ακτής Αμάλφι, αρέσει αυτό το χάος, αλλιώς θα είχαν ήδη πάρει μέτρα.Κάθε χρόνο η κατάσταση χειροτερεύει».

Ενόχληση για τον τουρισμό «eat and run»

Στην πόλη του Αμάλφι, ουρές των επισκεπτών σχηματίζονται από τα φέρι στο λιμάνι.

Ενα είδος τουρισμού που οι σχολιαστές λένε ότι είναι ιδιαίτερα επιβλαβής είναι ο τουρισμός «eat and run» – ή «mordi e fuggi» – όπου οι επισκέπτες μιας ημέρας ξοδεύουν λίγα χρήματα και αγοράζουν φτηνά σουβενίρ.

Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο Σαλβατόρε Γκαλιάνο χαρακτήρισε τον συνωστισμό ως «σκηνικό βγαλμένο από τον Τρίτο Κόσμο».

Ο Γκαλιάνο, ο οποίος τώρα είναι ιδιοκτήτης του πεντάστερου Grand Hotel Tritone στο κοντινό χωριό Πραϊάνο, δήλωσε στην Telegraph: «Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τόσους πολλούς ανθρώπους. Η ομορφιά της ακτής Αμάλφι καταστρέφεται».

Ο ίδιος ζήτησε να υπάρξει ρύθμιση για τα κρουαζιερόπλοια.