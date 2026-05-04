Κάζιμιρ-(ΕΚΤ):-Σχεδόν-αναπόφευκτη-η-αύξηση-των-επιτοκίων-τον-Ιούνιο

Μια αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο είναι σχεδόν αναπόφευκτη, δήλωσε τη Δευτέρα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πίτερ Κάζιμιρ, τονίζοντας πως το υψηλότερο κόστος ενέργειας είναι αναπόφευκτο να εξαπλωθεί στην ευρύτερη οικονομία και οι εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν δεν έχουν λάβει καμία θετική τροπή.

«Δεν έχουμε δεσμευτεί σε καμία σταθερή πορεία, αλλά παραμένουμε σταθεροί στην προσέγγισή μας», δήλωσε ο Κάζιμιρ σε άρθρο γνώμης. «Σε αυτή τη βάση, η αυστηροποίηση της πολιτικής τον Ιούνιο είναι σχεδόν αναπόφευκτη» επισήμανε.

«Είναι μέρος του βασικού μας σεναρίου από τον Μάρτιο και τα γεγονότα, δυστυχώς, δεν μας έχουν εκπλήξει με θετικό τρόπο» τόνισε.

Τα σχόλια του Κάζιμιρ ακολουθούν παρόμοιες προειδοποιήσεις από άλλους πολιτικούς, οι οποίοι αναφέρουν ότι τα υψηλότερα επιτόκια και ο παρατεταμένος πληθωρισμός είναι πλέον ολοένα και πιο πιθανά, αναφέρει το -.

«Πρέπει να κατανοήσουμε τον ευρύτερο αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών της ενέργειας», δήλωσε ο Καζίμιρ. «Είναι αναπόφευκτο να εξαπλωθούν στην υπόλοιπη οικονομία» προειδοποίησε.

Ωστόσο, το σοκ του πληθωρισμού είναι αναπόφευκτο να πλήξει και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς το μπλοκ είναι μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας και το ακριβό πετρέλαιο θα πλήξει τα περιθώρια κέρδους.

«Γίνεται ολοένα και πιο πιθανό ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για μια παρατεταμένη περίοδο ευρειών αυξήσεων τιμών σε συνδυασμό με ορατά ασθενέστερη ανάπτυξη σε ολόκληρη την ευρωζώνη», πρόσθεσε.