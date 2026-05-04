«Καμπανάκι»-από-το-think-tank-tsmakp:-Οι-υψηλές-τιμές-του-πετρελαίου-δεν-θα-σώσουν-την-ανάπτυξη-της-Ρωσίας

Οι υψηλές παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου δεν θα βοηθήσουν στην τόνωση της ρωσικής οικονομικής ανάπτυξης φέτος, καθώς οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι νέες δυτικές κυρώσεις επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή και τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, δήλωσε τη Δευτέρα ένα think tank κοντά στην κυβέρνηση.

Το ισχυρό think tank TsMAKP μείωσε την πρόβλεψή του για την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, λέγοντας ότι οι πιέσεις οδήγησαν σε χαμηλότερη από την αναμενόμενη παραγωγή του κύριου εξαγώγιμου εμπορεύματος της Ρωσίας το 2026.

Πολλοί αναλυτές είχαν δηλώσει ότι η Ρωσία θα ήταν ένας από τους κύριους ωφελούμενους από την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

«Η πρόβλεψη για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου την περίοδο 2026-2029 έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Φέτος, αναμένεται μείωση των εξαγωγών από τη Ρωσία σε σύγκριση με το 2025», ανέφεραν οι αναλυτές της TsMAKP σε σημείωμα, χωρίς να αποκαλύψουν τα πραγματικά στοιχεία λόγω εμπιστευτικότητας.

«Κατά την ενημέρωση των εξωτερικών συνθηκών για το βασικό σενάριο της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας, οι κύριες σκέψεις ήταν οι κίνδυνοι μειωμένης παραγωγής και, κατά συνέπεια, οι εξαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία λόγω νέων επιθέσεων σε λιμενικές υποδομές και διυλιστήρια πετρελαίου».

Μείωσαν την πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ για φέτος σε ποσοστό μεταξύ 0,5% και 0,7% από 0,9% και 1,3% μόλις πριν από ένα μήνα.

Η κυβέρνηση προβλέπει επίσημα ανάπτυξη 1,3%, αλλά αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αυτό το ποσοστό είναι αισιόδοξο και θα αναθεωρηθεί. Νέες κυβερνητικές προβλέψεις αναμένονται αργότερα αυτόν τον μήνα.

Συρρίκνωση της οικονομίας

Η οικονομία της Ρωσίας συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο, η πρώτη τριμηνιαία συρρίκνωσή της από τις αρχές του 2023. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επέπληξε τους κορυφαίους αξιωματούχους του τον περασμένο μήνα, ζητώντας τους να σκεφτούν νέες ιδέες για το πώς να ενισχύσουν την ανάπτυξη.

Η Ρωσία αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή πετρελαίου τον Απρίλιο λόγω των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε λιμάνια και διυλιστήρια, καθώς και της διακοπής των προμηθειών αργού πετρελαίου μέσω του μοναδικού εναπομείναντος ρωσικού αγωγού πετρελαίου προς την Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο μήνα.

Ο υπουργός Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είχε εισπράξει 200 ​​δισεκατομμύρια ρούβλια σε απροσδόκητα έσοδα από το πετρέλαιο χάρη στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. Είπε ότι το ποσό αυτό αντιστάθμισε το έλλειμμα των δύο προηγούμενων μηνών.

- Reuters