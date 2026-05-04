Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 25.000 συνταξιούχους του τ. ΟΑΕΕ

Σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου στις 08:00, ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ.

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 13 Μαΐου και πραγματοποιείται μέσω του gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 25.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις επιταγές κοινωνικού τουρισμού από την 1η Ιουνίου και μετά, πραγματοποιώντας διακοπές με χαμηλό κόστος σε προορισμούς σε όλη τη χώρα.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενισχυμένα κίνητρα για συγκεκριμένες περιοχές, στοχεύοντας στην τόνωση του εγχώριου τουρισμού.

Ειδικότερα:

Προβλέπονται έως δέκα δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ρόδος.

Έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις παρέχονται για διαμονή στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία.

Επιδότηση και μετακινήσεις

Το πρόγραμμα καλύπττει όχι μόνο τη διαμονή αλλά και μέρος του κόστους μετακίνησης.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιδοτούνται, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται πλήρης κάλυψη.

Η ΔΥΠΑ επιδιώκει, με τη νέα αυτή δράση, την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας χωρίς τεχνικά προβλήματα, μετά τις δυσλειτουργίες που είχαν παρατηρηθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις.