Κρίσιμα Eurogroup και Ecofin εν μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή – Τι θα συζητήσουν οι ΥΠΟΙΚ της ΕΕ

Σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας που αναζητούνται άμεσες και συντονισμένες απαντήσεις από την Ευρωζώνη και την ΕΕ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης μεταβαίνει στις Βρυξέλλες για τις συνεδριάσεις του Eurogoup και του Ecofin.

Στο Eurogroup της Δευτέρας μάλιστα θα κυριαρχήσει η ανάλυση των επιπτώσεων από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Σε μια συνεδρίαση με διευρυμένη σύνθεση, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα εξετάσουν με το ΔΝΤ πώς η αστάθεια επηρεάζει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, ενώ θα συζητηθούν μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων.

Στο επίκεντρο του Eurogroup θα βρεθεί επίσης η τραπεζική ένωση, με έμφαση στην επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των τραπεζών απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις και τις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Παράλληλα, θα συζητηθεί η ενίσχυση της χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές καινοτόμες επιχειρήσει.

H συνεδρίαση του Ecofin

Την Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Το συμβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει στους νέους κανόνες που θα δίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και την ευρωπαϊκή υπηρεσία OLAF πρόσβαση σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ, ενισχύοντας τη μάχη κατά της διασυνοριακής φοροδιαφυγής.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις της ρωσικής επιθετικότητας, ένα θέμα που παραμένει σταθερά στην κορυφή της ατζέντας. Ακόμη έχει προγραμματιστεί συζήτηση για το πλαίσιο ενοποίησης και εποπτείας των ευρωπαϊκών αγορών.