Μαρινάκης:-«Όχι»-σε-προανακριτική-για-Λιβανό-και-Αραμπατζή

Η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστερά για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing.

«Δεν προέκυψαν στοιχεία που να μας οδηγούν να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση. Δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά. Δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω σε μια προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μετατρέψουν τη χώρα σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με βαριές εκφράσεις, υπερβολικές», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Πρόσθεσε πως «μην συγχέουμε το άρθρο 86 με τις διαδικασίες άρσης ασυλίας των βουλευτών» και πως πρόκειται για δύο πρόσωπα που ήταν μέρος της προσπάθειας λύσης του προβλήματος. «Θα δείξουν γιατί αυτή η προσπάθεια εμπλοκής τους δεν έχει σχέση με τα πραγματικά δεδομένα», πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο να καταθέσει η αντιπολίτευση αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ανέφερε «πρώτα θα τη διαβάσουμε και στη συνέχεια θα απαντήσουμε».

