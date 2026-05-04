Με-το-βλέμμα-στην-προανακριτική-η-αντιπολίτευση

Το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο επόμενος «μοχλός πίεσης» της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση. Όχι πως η σημερινή πλειοψηφία δεν έχει περάσει από «χίλια κύματα» τα σχεδόν επτά χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. Έχει καταφέρει παρ’ όλα αυτά να διατηρεί ένα καλό προβάδισμα από το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

Βέβαια, όσο πλησιάζουν οι κάλπες το «παιχνίδι» θα γίνεται αλλιώς και πλέον έχουν πληθύνει οι «γαλάζιες φωνές» που δυσανασχετούν βλέποντας πως η επανεκλογή τους μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι. Και αυτό το γεγονός μοιραία αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Όλη η αντιπολίτευση θα περιμένει στη «γωνία» την κυβέρνηση για το θα αντιδράσει σε σχέση με την προανακριτική για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή. Υπενθυμίζεται πως τα ονόματα των δυο πρώην υπουργών εμφανίζονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε στη Βουλή. Θα πει «όχι» η Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε το καλοκαίρι που πέρασε για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη; Ήταν μια «περιπετειώδης» συνεδρίαση, για την οποία όλα τα κόμματα της μειοψηφίας κατήγγειλαν το Μαξίμου για τα κοινοβουλευτικά μηνύματα που έδωσαν οι μαζικές αποχές των βουλευτών της πλειοψηφίας.

Πώς θα αντιδράσουν σε ένα πιθανό «όχι» στο αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής οι «13» των άλλων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν για εκείνους η Βουλή αποφάσισε – με υπόδειξη του κόμματός τους – την άρση της ασυλίας τους πριν από λίγες ημέρες; Η κάθε περίπτωση προσώπου που φέρεται να εμπλέκεται σαφώς είναι ξεχωριστή, αλλά το ερώτημα που θα τεθεί είναι αν η κυβέρνηση θα αντιδρά με διαφορετικές ταχύτητες στα στελέχη της.

Εκτός από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τους επιτελείς της κυβέρνησης να δείχνουν να μην ανησυχούν, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ο καλύτερος τρόπος για να συντηρηθεί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην επικαιρότητα. Και μαζί με τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα που έχει η κυβέρνηση η πίεση προς να αυξάνεται.

Βασική λεπτομέρεια για τη συγκεκριμένη διαδικασία: Σε μια μυστική ψηφοφορία κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να αντιδράσουν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Πέμπτης θα είναι κομβική και το ζητούμενο είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καταφέρει να αλλάξει το κλίμα. Η αντιπολίτευση μπορεί να μην εμφανίζεται ενωμένη, αλλά τα κόμματα θα επιχειρήσουν στο έπακρο να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα «δύσκολη» εξίσωση που θα κληθεί να λύσει το Μαξίμου.

Γνωρίζουν πως θα επιχειρηθεί αλλαγή της ατζέντας, κυρίως μέσω της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά στο ΠΑΣΟΚ είναι αποφασισμένοι να αφήσουν όλα τα μέτωπα ενεργά. Είναι, άλλωστε ο μόνος τρόπος για τον Νίκο Ανδρουλάκη να κερδίσει όσους περισσότερους «δημοσκοπικούς πόντους» μπορεί πριν εμφανιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

