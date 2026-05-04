Μητσοτάκης: Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά – Δείτε βίντεο

Την επιτυχή εκτόξευση των πρώτων ελληνικών θερμικών δορυφόρων από την Καλιφόρνια χαιρετίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Facebook, παραθέτοντας το εντυπωσιακό βίντεο.

«Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα: με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων – τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn – ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην “πρώτη γραμμή” της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας» επισημαίνει ο πρωθυπουργός. Όπως υπενθυμίζει ο κ. Μητσοτάκης το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA. Οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για Πολιτική Προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.

«Με την ευκαιρία της έλευσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα Άντριους Κουμπίλιους αύριο (σ.σ Δευτέρα) στην Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όσα έχουμε κάνει για τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών Govsatcom, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα».

«Συνεχίζουμε! Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030» καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

