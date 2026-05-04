Νάγκελ-για-επιτόκια:-Ανοιχτό-το-ενδεχόμενο-αύξησης-τον-Ιούνιο-λόγω-πληθωρισμού

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ.

«Αν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις (της ΕΚΤ τον Ιούνιο), αυτό θα ενίσχυε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων» δήλωσε ο Νάγκελ σε ομιλία του στη Φρανκφούρτη, σύμφωνα με το Reuters.

«Είναι σαφές: όσο περισσότερο διαρκεί η σύγκρουση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ο πληθωρισμός να παραμείνει υψηλός αν δεν παρέμβει η νομισματική πολιτική» τόνισε ο Νάγκελ.

Σημειώνεται πως η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης, σημειώνοντας ότι μπορεί να χρειαστεί σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στην επόμενη συνεδρίασή της τον Ιούνιο.

Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3% τον περασμένο μήνα και ενδέχεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι λόγω του πολέμου στο Ιράν, επίπεδα που δεν απέχουν πολύ από εκείνα του «δυσμενούς» οικονομικού σεναρίου της ΕΚΤ.