Νέα-δεδομένα-για-τη-συντριβή-boeing-737-στην-Κίνα:-Απενεργοποιήθηκαν-ταυτόχρονα-οι-διακόπτες-καυσίμου-των-δύο-κινητήρων

Η αεροπορική τραγωδία της 21ης Μαρτίου 2022, όταν Boeing 737-800 της China Eastern Airlines συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της επαρχίας Γκουανγκσί, παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο πολύνεκρες στην Κίνα των τελευταίων δεκαετιών, με 132 θύματα.

Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα για το τι προκάλεσε την αιφνίδια κατακόρυφη πτώση της πτήσης MU5735 δεν έχει απαντηθεί επισήμως από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC).

Νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), κατόπιν αιτήματος πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα, καταγράφουν ότι οι διακόπτες καυσίμου και των δύο κινητήρων απενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα λίγο πριν το αεροσκάφος αρχίσει να χάνει απότομα ύψος από τα 29.000 πόδια.

Τα δεδομένα προέρχονται από τον καταγραφέα πτήσης, το ένα από τα δύο «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους, το οποίο ανακτήθηκε από τα συντρίμμια και αναλύθηκε σε εργαστήριο του NTSB στην Ουάσινγκτον, λόγω της εμπλοκής της Boeing ως κατασκευάστριας εταιρείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, «κατά τη διάρκεια της πτήσης σε ύψος 29.000 ποδιών, οι διακόπτες καυσίμου και των δύο κινητήρων μετακινήθηκαν από τη θέση λειτουργίας στη θέση διακοπής, με αποτέλεσμα τη μείωση της ταχύτητας των κινητήρων».

Ο αναλυτής αεροπορικής ασφάλειας του CNN, Ντέιβιντ Σούσι, σχολίασε ότι «τα δεδομένα δείχνουν καθαρά πως οι διακόπτες καυσίμου τέθηκαν χειροκίνητα στη θέση απενεργοποίησης λίγο πριν τη συντριβή», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει ένδειξη προσπάθειας επανεκκίνησης των κινητήρων. «Αν επρόκειτο για λάθος, οι πιλότοι θα επιχειρούσαν να επαναφέρουν τους διακόπτες», σημείωσε.

Ο καταγραφέας πτήσης σταμάτησε να λειτουργεί όταν το αεροσκάφος έχασε ισχύ σε ύψος περίπου 26.000 ποδιών, με αποτέλεσμα να μην καταγραφούν οι τελευταίες στιγμές. Αντίθετα, ο καταγραφέας συνομιλιών του πιλοτηρίου συνέχισε να λειτουργεί μέσω εφεδρικής μπαταρίας. Οι Αμερικανοί ερευνητές ανέκτησαν τέσσερα ηχητικά αρχεία από τη συσκευή, τα οποία διαβίβασαν στην κινεζική αρχή, χωρίς να διατηρήσουν αντίγραφα.

Παρά τα νέα δεδομένα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας (CAAC) έχει στο παρελθόν απορρίψει τα σενάρια σκόπιμης ενέργειας, ενώ δεν έχει εκδώσει τελικό πόρισμα, παρά τις επικρίσεις που δέχεται για καθυστέρηση και έλλειψη διαφάνειας.

Ειδικοί στον τομέα των αερομεταφορών, όπως ο Τόνι Στάντον της Strategic Air, επισημαίνουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν για να αποδείξουν πρόθεση ή να ταυτοποιήσουν τον υπεύθυνο, αν και η αλληλουχία των γεγονότων δύσκολα εξηγείται από διπλή μηχανική βλάβη κινητήρων και εμφανίζεται πιο συμβατή με ανθρώπινη παρέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι η πτήση MU5735 εκτελούσε δρομολόγιο από το Κουνμίνγκ προς το Γκουανγκζού, όταν χάθηκε από τα ραντάρ πάνω από την πόλη Γουζού. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 123 επιβάτες και εννέα μέλη πληρώματος.