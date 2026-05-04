Νέα-διαδρομή-που-θα-συνδέει-την-Ευρώπη-με-λιμάνια-στον-Κόλπο 

Μια νέα υπηρεσία που θα συνδέει την Ευρώπη με απομονωμένα λιμάνια στη Μέση Ανατολή, εγκαινιάζει ο ναυτιλιακός κολοσσός μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Mediterranean Shipping Co ( MSC) , χρησιμοποιώντας οδικές μεταφορές μέσω Σαουδικής Αραβίας και μικρότερα πλοία στον Περσικό Κόλπο, αντί να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Η εταρεία με έδρα τη Γενεύη ανέφερε ότι το πρώτο ταξίδι θα αναχωρήσει στις 10 Μαΐου από την Αμβέρσα, σε μια διαδρομή που περιλαμβάνει επίσης στάσεις σε λιμάνια της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Λιθουανίας και της Ισπανίας. Τα πλοία θα διασχίζουν τη Διώρυγα του Σουέζ προς την Ερυθρά Θάλασσα και θα καταπλέουν σε δύο λιμάνια στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας.

Από εκεί, η MSC θα χρησιμοποιεί φορτηγά για να φτάσουν στο Νταμάμ , στην ανατολική ακτή της χερσονήσου, όπου τα εμπορευματοκιβώτια θα μεταφορτώνονται σε πλοία προορισμό το Άμπου Ντάμπι και το Τζέμπελ Αλί στο Ντουμπάι. Και στα δύο αυτά λιμάνια υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές ζώνες με εκατοντάδες πολυεθνικές εταιρείες που βασίζονται σε εμπορευματοκιβώτια που παλιά διέρχονταν ελεύθερα από το Στενό του Ορμούζ.

Στην ανακοίνωσή της, η MSC ανέφερε ότι αυτή η προσφορά ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση εν μέσω του «δύσκολου μεσανατολικού σεναρίου».

Η απόσταση από την Τζέντα ως το Νταμάμ είναι περίπου 1.300 χιλιόμετρα. Τα πλοία σύνδεσης της MSC θα εξυπηρετούν επίσης το Μπαχρέιν, το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Χερσαίες εναλλακτικές διαδρομές

Το παρατεταμένο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ αναγκάζει τις ναυτιλιακές εταιρείες να αναζητήσουν χερσαίες εναλλακτικές που είναι βέβαια πιο αργές, πιο ακριβές και παράγουν υψηλότερες εκπομπές άνθρακα, αλλά τουλάχιστον καταφέρνουν να μεταφέρουν τα εμπορεύματα στους προορισμούς τους.

Η Hapag-Lloyd, με έδρα το Αμβούργο, ανακοίνωσε τον Μάρτιο τη δημιουργία χερσαίων μεταφορών μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ομάν.

Η Maersk , ο γίγαντας της ναυτιλίας με έδρα την Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε επίσης πολυτροπικές λύσεις «γέφυρας» για τις εμπορευματικές μεταφορές στην περιοχή.

Οι εταιρείες αυτές σχεδιάζουν να γεμίσουν την «έρημο» με φορτηγά, που μεταφέρουν εμπορεύματα.

Το ζήτημα είναι ότι εάν το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ παραταθεί, αυτές οι εταιρείες θα δυσκολευτούν να βρουν αρκετά φορτηγά και οδηγούς για ένα διάστημα, μέχρι η προσφορά να καλύψει τη ζήτηση, λόγω του υψηλότερου κόστους.

Επιπλέον, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου καθιστούν αυτές τις διαδρομές ακόμη πιο ακριβές.