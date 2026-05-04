Νέα-υπηρεσία-στη-Ναυτεμπορική:-Άμεση,-δωρεάν-πρόσβαση-στα-επίσημα-στοιχεία-όλων-των-ελληνικών-επιχειρήσεων-μέσω-ΓΕΜΗ

Η Ναυτεμπορική ενισχύει τις ψηφιακές της υπηρεσίες και προσφέρει στους αναγνώστες της ένα ισχυρό νέο εργαλείο: άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε πιστοποιημένα στοιχεία επιχειρήσεων μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), με λίγα μόνο «κλικ».

Μέσα από τη νέα πλατφόρμα οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να αντλήσουν επίσημα στοιχεία για οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση, αξιοποιώντας δεδομένα απευθείας από το ΓΕΜΗ.

Η αναζήτηση γίνεται εύκολα με τρεις βασικούς τρόπους:

με επωνυμία (ή μέρος αυτής),

με ΑΦΜ,

με αριθμό ΓΕΜΗ.

Τα αποτελέσματα οδηγούν σε πλήρη εικόνα της επιχείρησης, συγκεντρώνοντας κρίσιμες πληροφορίες σε ένα σημείο.

Ποια στοιχεία παρέχονται

Η υπηρεσία δίνει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, όπως:

νομική μορφή και έδρα,

δραστηριότητες (ΚΑΔ),

διοίκηση και εταιρικά πρόσωπα,

εταιρικό κεφάλαιο,

επίσημες ανακοινώσεις και καταχωρίσεις.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της υποχρεωτικής δημοσιότητας των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, το οποίο λειτουργεί ως το εθνικό μητρώο εταιρικής πληροφόρησης και ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά

Γιατί έχει σημασία

Η νέα αυτή υπηρεσία δεν απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες και επενδυτές, αλλά και σε απλούς πολίτες, που θέλουν να γνωρίζουν με ποιον συναλλάσσονται.

Το ΓΕΜΗ έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό: να επιτρέπει σε τρίτους να αντλούν αξιόπιστες πληροφορίες για επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ασφάλεια συναλλαγών και τη λειτουργία της αγοράς .

Με τη διασύνδεση αυτή, η Ναυτεμπορική μετατρέπει την πληροφορία σε εργαλείο: γρήγορη, αξιόπιστη, προσβάσιμη σε όλους – χωρίς εγγραφή και χωρίς κόστος. Σε μια περίοδο όπου η διαφάνεια και η πληροφόρηση αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την οικονομία, η νέα υπηρεσία φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για την αναζήτηση εταιρικών δεδομένων στην Ελλάδα.