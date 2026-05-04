Οι-Ιρανοί-λένε-πως-χτύπησαν-αμερικανικό-πολεμικό-πλοίο-με-δύο-πυραύλους-για-να-μην-μπει-στα-Στενά-του-Ορμούζ,-διαψεύδουν-οι-ΗΠΑ

Το Ιράν γνωστοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας ότι έπληξε με δύο πυραύλους ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το απέτρεψε από το να εισέλθει στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όταν το αμερικανικό πολεμικό αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών. Όπως μεταδίδεται, δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια αποχώρησε από την περιοχή.

Παράλληλα, το ιρανικό ναυτικό υποστήριξε, μέσω της κρατικής τηλεόρασης, ότι απέτρεψε την είσοδο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή πάντως, ανώτερη αμερικανική πηγή που επικαλείται ο Μπάρακ Ραβίντ του Axios, διαψεύδει πως υπάρχει αμερικανικό πλοίο το οποίο χτυπήθηκε από ιρανικούς πυραύλους στην περιοχή.

Senior U.S. official denies a U.S. ship was hit by Iranian missiles — Barak Ravid (@BarakRavid) May 4, 2026

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν να καθοδηγούν πλοία «με ασφάλεια» εκτός της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ανθρωπιστική χειρονομία», καθώς πολλά από τα πλοία φέρεται να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα υποστηρίξει την επιχείρηση με δύναμη 15.000 στρατιωτικών, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, καθώς και πολεμικά πλοία και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης παρουσίασαν χάρτη με τα υπό έλεγχο σημεία στο Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν νέο χάρτη με τις περιοχές στα Στενά του Ορμούζ που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ναυτικού τους, σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η ζώνη αυτή εκτείνεται δυτικά από μια γραμμή μεταξύ του δυτικότερου άκρου του νησιού Κεσμ και του εμιράτου Ουμ αλ-Κουάιν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στα ανατολικά, φτάνει έως τη γραμμή που ενώνει το όρος Μομπάρακ με το εμιράτο Φουτζέιρα. Δεν έχει γίνει σαφές σε ποιο βαθμό η συγκεκριμένη ζώνη ελέγχου διαφοροποιείται από προηγούμενες.

محدودهٔ جدید کنترل تنگهٔ هرمز اعلام شد 🔹نیروی دریایی سپاه محدودهٔ جدید تنگهٔ هرمز که توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کنترل می‌شود را به‌شرح زیر اعلام کرد: pic.twitter.com/zQIgqeYV4i — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 4, 2026

Προειδοποιήσεις των Φρουρών για τη ναυσιπλοΐα

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Μοχεμπί, δήλωσε ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τη διαδικασία διαχείρισης που έχει επιβάλει η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ «θα σταματά με τη χρήση βίας».

«Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Κάθε θαλάσσια μετακίνηση πολιτικών και εμπορικών πλοίων που ακολουθεί τα πρωτόκολλα διέλευσης του ναυτικού των Φρουρών και πραγματοποιείται σε συντονισμό μέσω της καθορισμένης διαδρομής θα είναι ασφαλής», ανέφερε.

Αντίθετα, όπως προειδοποίησε, κάθε άλλη κίνηση που αποκλίνει από τις οδηγίες «θα αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους», ενώ τα πλοία που παραβιάζουν τους κανόνες «θα ακινητοποιούνται με τη χρήση βίας». Ο ίδιος κάλεσε τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις ασφαλιστικές να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανακοινώσεις του.

Νέες απειλές προς ξένες χώρες

Παράλληλα, ο Ιρανός ανώτατος στρατιωτικός διοικητής Αλί Αμπντολάχι προειδοποίησε τα ξένα ναυτικά να μην εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ με σκοπό τη συνοδεία εμπορικών πλοίων.

Ο επικεφαλής του στρατηγείου Khatam al-Anbiya κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποσταθεροποίηση, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες της Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχουν θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία και το εμπόριο μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Οι υποστηρικτές της Αμερικής θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην προβούν σε ενέργειες που θα οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτες συνέπειες», δήλωσε, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης θα επιδεινώσει την κρίση και θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την έναρξη επιχείρησης με την ονομασία «Project Freedom», κατόπιν αιτήματος χωρών των οποίων πλοία έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά, με στόχο την ασφαλή καθοδήγησή τους εκτός της περιοχής.