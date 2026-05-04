ΠΑΣΟΚ: Επίμενει στη συζήτηση για 4ήμερη εργασία – Εντός ημερών το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά και αναμένεται να ανεβάσει στροφές και αυτή την εβδομάδα με πρωτοβουλίες για το κράτος δικαίου. Μετά την κατάθεση πρότασης προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ζητά τη διερεύνηση για τους πρώην υπουργούς αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σειρά έχει η κατάθεση του αιτήματος για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κείμενο είναι σχεδόν έτοιμο και μένουν οι τελευταίες πινελιές, με στόχο η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική επιτροπή να κατατεθεί αρχές αυτής της εβδομάδας.

Στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένεται να αναλάβουν και άλλες πρωτοβουλίες για το άνοιγμα του διαλόγου για την τετραήμερη εργασία, μια πρόταση που έχει μελετηθεί ενδελεχώς και έφερε θετικό αντίκτυπο στην κοινή γνώμη. Στελέχη της πράσινης παράταξης σημειώνουν ότι «το ΠΑΣΟΚ ανοίγει τον διάλογο για την τετραήμερη εργασία την ώρα που η κυβέρνηση φοβάται και μπλέκει τις γραμμές της».

Επίσης, τονίζουν ότι στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και να δοθεί μέρισμα στην ευημερία των πολιτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους χωρίς να αυξάνει τα βάρη στις επιχειρήσεις.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας πρώτα και κύρια στις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 20 εργαζομένων) και για θέσεις έντασης διανοίας, όχι έντασης εργασίας και θα εφαρμόζεται σε συμφωνία με τις επιχειρήσεις και αρχικά με φορολογικά κίνητρα για την πιλοτική εφαρμογή της, σημειώνουν κομματικές πηγές. Παράλληλα, τονίζουν ότι: «Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι στο επίκεντρο κάθε μεγάλης αλλαγής βάζει τους κοινωνικούς εταίρους. Επομένως, η όποια επέκταση του μέτρου θα έλθει μέσα από διαβούλευση με τις θεσμικές τους εκπροσωπήσεις, εξαντλητική διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτροπή καταχρήσεων, κίνητρα για επιχειρήσεις που υιοθετούν μειωμένο χρόνο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών και σταδιακή εφαρμογή ανά κλάδο, με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα».

Μεγάλο βάρος για την επεξεργασία της πρότασης έχει σηκώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης.

Πολιτικό Συμβούλιο την Τετάρτη

Το κόμμα μπαίνει σε διάταξη μάχης για τις εκλογές και μετά την Κεντρική Επιτροπή και την εκλογή του γραμματέα Γιάννη Βαρδακαστάνη σειρά έχει η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου.

Τα 23 στελέχη που απαρτίζουν το Ανώτατο Όργανο του κόμματος δίνουν ραντεβού την Τετάρτη το πρωί στη Χαριλάου Τρικούπη και αναμένεται να συζητηθούν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας και η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς τις κάλπες.

Το σώμα απαρτίζεται από τους: Μιχάλη Αεράκη, Τόνια Αντωνίου, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλο Γερουλάνο, Θανάση Γλαβίνα, Μαρία Δαφέρμου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκα, Λευτέρη Καρχιμάκη, Μιχάλη Κατρίνη, Μάρα Κουκουδάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Νίκος Μήλης, Κώστα Παπαδημητρίου, Φίλιππο Σαχινίδη, Κώστα Σκανδαλίδη, Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέα Σπυρόπουλο, Μιχάλη Τζελέπη, Κώστα Τσουκαλά, Έφη Χαλάτση, Παύλο Χρηστίδη και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.





