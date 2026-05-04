Προειδοποίηση-ΕΚΤ-προς-τις-κυβερνήσεις:-Μη-μειώσετε-τις-κεφαλαιακές-απαιτήσεις-των-τραπεζών

Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης δεν θα πρέπει να μειώσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, καθώς αυτό θα έκανε ελάχιστα για να ενισχύσει την πίστωση, ενώ η ζήτηση είναι ασθενής και το περιβάλλον είναι γεμάτο κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής επόπτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κλαούντια Μπουχ.

Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν επιλογές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών της ευρωζώνης, οι οποίες υστερούν σε σχέση με τους αμερικανούς ανταγωνιστές τους στις διεθνείς αγορές.

Απευθυνόμενη στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, η Μπουχ υποστήριξε ότι οι τράπεζες χρειάζονται ισχυρές θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας για να αντιμετωπίσουν κινδύνους που κυμαίνονται από τον πόλεμο στο Ιράν και τις οικονομικές του συνέπειες έως τα προβλήματα στις ιδιωτικές αγορές και τις κυβερνοεπιθέσεις.

«Οι τράπεζες διαθέτουν επί του παρόντος επαρκή κεφάλαια για να δανείσουν στην οικονομία, αλλά οι αυξημένοι κίνδυνοι, η χαμηλότερη ανοχή κινδύνου και η ασθενής ζήτηση για δάνεια εμποδίζουν την παροχή πιστώσεων να επεκταθεί ταχύτερα», δήλωσε σε δηλώσεις που προετοιμάστηκαν για συνάντηση με την Ευρωομάδα των υπουργών Οικονομικών τη Δευτέρα.

«Σε αυτήν την περίπτωση, η μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων μπορεί απλώς να οδηγήσει σε υψηλότερες καταβολές στους μετόχους αντί για περισσότερο δανεισμό σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά».

Επανέλαβε τις μακροχρόνιες εκκλήσεις της ΕΚΤ για τη θέσπιση κοινής εγγύησης καταθέσεων και την άρση των κανονιστικών εμποδίων μεταξύ των χωρών που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή ρευστότητας και κεφαλαίων.

Όσον αφορά τον ρόλο της ίδιας της ΕΚΤ, η Μπουχ επανέλαβε ότι οι εποπτικές αρχές θα «αντιμετωπίζουν τις διασυνοριακές και τις εγχώριες συγχωνεύσεις με τον ίδιο τρόπο».

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που η ιταλική τράπεζα UniCredit προσπαθούσε να εξαγοράσει την γερμανική Commerzbank εν μέσω σφοδρής αντίθεσης από την κυβέρνηση στο Βερολίνο.

- Reuters