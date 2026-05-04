Προσάραξη-ρυμουλκού-βόρεια-της-Μακρονήσου

Προσάραξη ρυμουλκού σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μακρονήσου, προκαλώντας ελεγχόμενη εισροή υδάτων, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο επιβαίνουν επτά ημεδαποί, μέλη πληρώματος, που είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο βρίσκεται ήδη ένα ιδιωτικό σκάφος που συνδράμει, ενώ σπεύδουν για παροχή βοήθειας, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δύο ρυμουλκά.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, γεγονός που διευκολύνει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης του περιστατικού και την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

