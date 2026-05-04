Ρωσία: Ο αθόρυβος συνεταίρος της Τεχεράνης

Πώς η Μόσχα μετατράπηκε σε στρατηγικό επιτελείο του Ιράν — και γιατί αυτό αναιρεί κάθε λογική των αμερικανικών κυρώσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαθέτει αναμφίβολα ευκρινή αντίληψη για την απειλή που εκπέμπει η Τεχεράνη. Όταν όμως το βλέμμα του στρέφεται προς ανατολάς, προς τη Μόσχα, η εικόνα θολώνει ξαφνικά. Η συνεδρίαση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών στην Αγία Πετρούπολη δεν ήταν απλή διπλωματική τυπικότητα· ήταν δημόσια επίδειξη μιας συμμαχίας που ο Λευκός Οίκος επιλέγει συστηματικά να υποτιμά.

Τα στοιχεία που έχουν σωρευθεί τελευταία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας. Η Ρωσία δεν απλώς ανέχεται το Ιράν· το θωρακίζει ενεργά, το τροφοδοτεί με πληροφορίες, το εξοπλίζει με τεχνολογία και το εκπαιδεύει στα διδάγματα ενός πολέμου που ο ίδιος ο Πούτιν έχει μετατρέψει σε εργαστήριο σύγχρονης βίας.

Η νοημοσύνη ως όπλο

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δεν επέλεξε μετριασμένη γλώσσα: η Μόσχα παρέχει στην Τεχεράνη «ενημέρωση για πιθανούς στόχους» — μια διατύπωση που κατευθείαν εισάγει τη Ρωσία στο οπερατικό πεδίο της ιρανικής επιθετικότητας. Σύμφωνα με έρευνα του γερμανικού περιοδικού Stern, η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικής Πληροφόρησης (SVR) κατήρτισε λεπτομερείς καταλόγους ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πυρηνικών χώρων που παρακολουθούνται από αμερικανικούς δορυφόρους κατασκοπείας, και τους παρέδωσε στην Τεχεράνη. Το Ιράν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, χρησιμοποίησε αυτές τις πληροφορίες για να εκκενώσει εγκαίρως «ευάλωτες εγκαταστάσεις».

Η λογική είναι ψυχρά απλή: η Μόσχα δεν χρειάζεται να ξεχύσει στρατεύματα στον Περσικό Κόλπο για να βλάψει τα αμερικανικά συμφέροντα. Αρκεί να μεταφέρει αρχεία. Ο γερουσιαστής Θομ Τίλλις το διατύπωσε ανεπιτήδευτα σε ακρόαση του Κογκρέσου: είναι άραγε η ρωσική βοήθεια «ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε Αμερικανούς στρατιωτικούς νεκρούς ή τραυματίες στη Μέση Ανατολή;» Η απάντηση του αναλυτή Ίλαν Μπέρμαν ήταν κατηγορηματική: «Νομίζω ότι ναι».

«Η Ρωσία δεν χρειάζεται να ξεχύσει στρατεύματα στον Κόλπο. Αρκεί να μεταφέρει αρχεία.»

Τα drone ως κοινή γραμμή παραγωγής

Τα ιρανικά Shahed δεν είναι πια το ίδιο προϊόν που βγήκε από ιρανικά εργοστάσια. Η Ρωσία έχει βελτιώσει τον αρχικό σχεδιασμό τους — κάνοντάς τα περισσότερο θανατηφόρα και δυσκολότερα στην αναχαίτιση. Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επιβεβαίωσε τον Απρίλιο: τα ιρανικά drone που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον «εταίρων στον Κόλπο» «πιθανότατα ενσωματώνουν ρωσικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις». Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το εύρημα βρετανών ερευνητών που εξέτασαν τα συντρίμμια ενός Shahed που έπληξε βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο: το drone ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό αντιπαρεμβολής (anti-jamming).

Η αλυσίδα δεν σταματά στην τεχνολογία. Οι Financial Times και το Associated Press, επικαλούμενα δυτικούς αξιωματούχους, αναφέρουν ότι η Ρωσία αποστέλλει νέα drone στο Ιράν — κινητοποίηση που συνοδεύεται, σύμφωνα με τον Μπέρμαν, από «τακτικές συμβουλές» που αποτελούν απευθείας διδάγματα από το ουκρανικό πεδίο: πόσα drone να εκτοξεύονται ανά χτύπημα, σε ποια ύψη. Η Ουκρανία, με άλλα λόγια, λειτουργεί ως εργαστήριο δοκιμών και για το Ιράν.

ΑΡΙΘΜΟΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ Συμφωνία ρωσικών MANPADS για Ιράν $589 εκατ. Φορητά αντιαεροπορικά συστήματα (παράδοση έως 2029) 500 μονάδες Ιρανικοί δορυφόροι που εκτοξεύθηκαν με ρωσική βοήθεια (3ετία) 8 Ισραηλινό πλήγμα σε ιρανικές ναυτικές εγκαταστάσεις (Μάρτ. 2026) Κασπία Θάλασσα

Δορυφόροι, πύραυλοι και η αθέατη βαθιά συνεργασία

Τα τελευταία τρία χρόνια, η Μόσχα βοήθησε την Τεχεράνη να θέσει σε τροχιά οκτώ δορυφόρους διπλής χρήσης — πολιτικής επίσης και στρατιωτικής. Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αμυντικής Πληροφόρησης των ΗΠΑ (DIA) είχε αναφέρει ήδη από το 2023 ότι η Ρωσία «πιθανότατα έχει αποστείλει τεχνικούς» για να βοηθήσουν το Ιράν «σε ορισμένες πτυχές των προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων» — τεχνολογία που επικαλύπτεται με αυτή των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM).

Τον Μάρτιο του 2026, το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα σε ιρανικές ναυτικές εγκαταστάσεις στην Κασπία Θάλασσα — το σημείο διαμετακόμισης μέσω του οποίου διακινείται οπλισμός μεταξύ Ιράν και Ρωσίας. Η γεωγραφία λέει τα δικά της: ο διάδρομος αυτός δεν εξυπηρετεί μόνο το Ιράν· εξυπηρετεί και τη ρωσική πολεμική μηχανή στην Ουκρανία, κλείνοντας έναν κύκλο αμοιβαίας εξυπηρέτησης που η Δύση αδυνατεί να διαρρήξει.

«Μετά τα αμερικανικά πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, η Μόσχα υπέγραψε συμφωνία 589 εκατ. δολαρίων για την παράδοση φορητών αντιαεροπορικών στην Τεχεράνη.»

Η σιωπηρή αντίφαση της αμερικανικής πολιτικής

Τον Ιούνιο του 2025, οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η ρωσική απάντηση ήταν άμεση και μετρήσιμη: η Μόσχα συνήψε συμφωνία ύψους 589 εκατομμυρίων δολαρίων για την παράδοση 500 φορητών αντιαεροπορικών συστημάτων (MANPADS) στο Ιράν. Τα συστήματα αυτά είναι παρεμφερή με εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρριψη ενός αμερικανικού F-15 και τη δολοφονία του πιλότου του τον περασμένο μήνα.

Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επεκτείνει την ελάφρυνση κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω του ιρανικού πολέμου δεν είναι απλώς αντιφατική — είναι στρατηγικά αδύνατη να αιτιολογηθεί. Ο Τραμπ επιδιώκει «στρατηγική σταθερότητα» με τη Μόσχα· ο Πούτιν επιδιώκει να εξοπλίζει εκείνους που σκοτώνουν Αμερικανούς.

Η συμμαχία Μόσχας-Τεχεράνης δεν είναι ιδεολογική — είναι πραγματιστική. Και ακριβώς γι’ αυτό είναι ανθεκτική. Τα δύο καθεστώτα δεν μοιράζονται απαραιτήτως κοινά όνειρα· μοιράζονται έναν κοινό αντίπαλο. Ο Λευκός Οίκος θα κάνει καλά να το λαμβάνει υπόψη του, πριν η επόμενη κηδεία Αμερικανού στρατιωτικού τον υποχρεώσει να απαντήσει γιατί δεν το έκανε νωρίτερα.