Σχολές-Ανώτερης-Επαγγελματικής-Κατάρτισης-υπουργείου-Τουρισμού:-Προκήρυξη-για-21-θέσεις-εκπαιδευτικών

Τη δημοσίευση της προκήρυξης 1/2026 (Τεύχος ΑΣΕΠ/23), ΑΔΑ: 9ΩΕΗ465ΧΘΟ-ΧΕΔ, που αφορά στην πλήρωση 21 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Η προκήρυξη αυτή καλύπτει τις ανάγκες και των οκτώ (8) ΣΑΕΚ του υπουργείου Τουρισμού, ενισχύοντας ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό τους και αναβαθμίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι, ενώ η αρχική έγκριση από το ΑΣΕΠ αφορούσε μόνο 6 θέσεις, με ενέργειες και υποστήριξη της Διεύθυνσης Διοικητικού του υπουργείου, ο αριθμός τους τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε κατά 15, δημιουργώντας νέες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των σχολών. Οι θέσεις αυτές εγκρίθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, να συμμετάσχουν στη διαδικασία, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.