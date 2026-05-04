Ταμείο-Ανάκαμψης:-Το-κρίσιμο-τελευταίο-μίλι-για-166-μεταρρυθμίσεις-και-έργα

Στο τελευταίο μίλι της τελικής ευθείας έχει μπει το Ταμείο Ανάκαμψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ετοιμάζουν το όγδοο αίτημα πληρωμών για τις επιδοτήσεις και ταυτόχρονα την υποβολή μιας ακόμη πρότασης αναθεώρηση του προγράμματος. Βασικός στόχος είναι η απορρόφηση του 100% των επιδοτήσεων με την κάλυψη όλων των οροσήμων μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Μένουν περίπου 120 ημέρες μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία για την υποβολή του ένατου και τελευταίου αιτήματος πληρωμής. Τα περιθώρια στην πράξη είναι ακόμη πιο ασφυκτικά, καθώς τα έργα που χρηματοδοτούνται θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου. Στόχος είναι μέσα στον Ιούλιο να έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικές παραλαβές, γιατί μέσα στον Αύγουστο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι ανεξάρτητοι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν πιστοποιήσει το καλώς έχειν και την ολοκλήρωση των οροσήμων.

Μέχρι στιγμής έχουν εκταμιευθεί 12,9 δισ. ευρώ επιδοτήσεων από τα 18,2 δισ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί για τη χώρα μας από τον Μηχανισμό Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, και 11,7 δισ. ευρώ από τα 17,7 δισ. του δανειακού σκέλος. Απομένουν δηλαδή 5,3 δισ. ευρώ επιδοτήσεων και 6 δισ. ευρώ δανείων, τα οποία για να αποδεσμευτούν το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να ολοκληρώσει 166 μεταρρυθμίσεις και έργα.

Τα τρία ανοιχτά μέτωπα του Μαΐου

Ταυτόχρονα όμως με τη μάχη με τον χρόνο που δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο του ΥΠΕΘΟΟ όσο και των υπόλοιπων υπουργείων που έχουν έργα του Ταμείο Ανάκαμψης δίνονται και άλλες διαπραγματευτικές μάχες με τις Βρυξέλλες.

· Η πρώτη και πιο σημαντική μάχη έχει να κάνει με την τελική αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η ελληνική πρόταση ετοιμάζεται και σύμφωνα με πληροφορίες οι συνεννοήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συνεχείς. Και αυτό γιατί θα πρέπει να εξασφαλιστεί πως το ανακάτεμα της τράπουλας των έργων, τον στόχων και των οροσήμων θα έχει τη σύμφωνη γνώμη των τεχνικών κλιμακίων για να μην υπάρξουν εμπόδια και καθυστερήσεις στην εγκρίσεις.

· Η δεύτερη μάχη είναι ειδικού σκοπού αλλά έχει να κάνει με το κρίσιμο στοίχημα της απορρόφησης. Αφορά στη κάλυψη της συμμετοχής του Δημοσίου στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες και θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του μήνα. Στη δρομολογημένη για τον Ιούνιο ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ, το ελληνικό Δημόσιο, που κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, θα συμμετάσχει με 500 εκατ. ευρώ.

· H τρίτη σημαντική διαπραγμάτευση έχει να κάνει με το σκέλος των δανείων και ειδικά με την πιστοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) ως φορέα άμεσης αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων (Pillar Assesment). Εφόσον αυτό ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα μπορούν να διατεθούν 2 δισ. ευρώ για δάνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και µετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, δίνοντας χρηματοδοτική ανάσα σε χιλιάδες ακόμη επιχειρήσεις.