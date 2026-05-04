Τα διυλιστήρια αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη

Οι ενεργειακές ροές σφίγγουν και η διαθεσιμότητα προϊόντων περνά πλέον μπροστά από την ίδια την τιμή, με την Ελλάδα να εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως αναδείχθηκε στους Δελφούς, η ισχυρή διυλιστική βάση της χώρας, δυναμικότητας περίπου 550.000 βαρελιών ημερησίως, διαμορφώνει ένα ενδιαφέρον ουσιαστικό πλεονέκτημα. Οι δύο βασικοί πυλώνες, Helleniq Energy και Motor Oil, καλύπτουν πλήρως την εγχώρια αγορά και κατευθύνουν περίπου το 60% της παραγωγής τους σε εξαγωγές, με σημαντική παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε κατηγορίες όπως τα καύσιμα αεροσκαφών, όπου η ζήτηση ενισχύεται και οι διαθέσιμοι όγκοι περιορίζονται σε άλλες περιοχές, η ελληνική παραγωγή αποκτά αυξημένο ρόλο τροφοδοσίας.

Σε αυτή τη συγκυρία, η Motor Oil (ΜΟΗ) εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς εκφραστές αυτής της δυναμικής, μπαίνοντας στο 2026 με μεγέθη που την τοποθετούν σε πιο ισχυρή θέση μέσα στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη. Το 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,48 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά -5,79% σε σχέση με το 2024, εξέλιξη που συνδέεται με την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών προϊόντων και την επίδραση της ισοτιμίας. Την ίδια στιγμή, η λειτουργική απόδοση ενισχύθηκε. Τα EBITDA ανήλθαν σε 1,059 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά +9,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 650,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο +126,5%.

Αυτό το αποτέλεσμα έχει συγκεκριμένη βάση στον τρόπο λειτουργίας του διυλιστηρίου και στη διαχείριση της τροφοδοσίας. Το διυλιστήριο της Κορίνθου ανήκει στο πιο σύνθετο της Μεσογείου, με δυνατότητα επεξεργασίας διαφορετικών ποιοτήτων αργού και παραγωγής προϊόντων με υψηλή ζήτηση, όπως ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών. Η επιλογή πρώτων υλών και η προσαρμογή της παραγωγής ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς επιτρέπουν καλύτερη αξιοποίηση των περιθωρίων.

Ο όγκος πωλήσεων επιβεβαιώνει τον εξαγωγικό χαρακτήρα. Οι αγορές του εξωτερικού και η ναυτιλία απορροφούν την πλειονότητα της παραγωγής, γεγονός που μετατρέπει τη Motor Oil σε προμηθευτή ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο της ελληνικής αγοράς. Σε περιόδους όπου συγκεκριμένα προϊόντα παρουσιάζουν περιορισμένη διαθεσιμότητα, αυτή η τοποθέτηση αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Πέτρος Τζαννετάκης, Deputy Chief Executive Officer της Motor Oil, έδωσε έμφαση στην προσαρμογή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέχρι πρόσφατα, μεγάλο μέρος της τροφοδοσίας βασιζόταν σε ροές που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ. Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, περιορίζοντας την εξάρτηση από ένα γεωπολιτικά ευαίσθητο σημείο. Αυτό διασφαλίζει συνέχεια λειτουργίας και μειώνει τον κίνδυνο διακοπών στην παραγωγή.

Στο επενδυτικό πεδίο, η στρατηγική μετακινείται προς έργα που υλοποιούνται εντός του ομίλου. Το συνολικό πρόγραμμα φτάνει τα 4 δισ. ευρώ, με 1,5 δισ. ευρώ να κατευθύνονται στη διύλιση και 2,5 δισ. ευρώ σε νέες ενεργειακές δραστηριότητες. Περίπου το 64% έχει ήδη προχωρήσει. Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προσεγγίζει τα 900 MW, κυρίως σε αιολικά έργα, με επιπλέον επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αποθήκευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι χρόνοι αδειοδότησης και η έλλειψη ευελιξίας αυξάνουν το κόστος και επηρεάζουν την ταχύτητα υλοποίησης μεγάλων επενδύσεων. Για έναν όμιλο που λειτουργεί με πολυετή σχεδιασμό, η σταθερότητα των κανόνων αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Στη διαγραμματική μακροπρόθεσμη ανάλυση, η μετοχή θέλει να χτίσει πρώτα μια αγοραστική βάση στην περιοχή των 35,20 με 34,40 ευρώ, ώστε αμέσως μετά να επιχειρήσει την ανοδική διάσπαση του επιπέδου αντίστασης των 38,40 με 39 ευρώ. Πάνω από εκεί θα ανοίξει ο δρόμος για τα 42 ευρώ.

Η Helleniq Energy (ΕΛΠΕ) πατά σε ένα περιβάλλον όπου η διύλιση ανεβαίνει ξανά επίπεδο μέσα στην ενεργειακή αλυσίδα. Το 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,6 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά περίπου -9% σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω χαμηλότερων διεθνών τιμών. Παρά τη μεταβολή αυτή, η λειτουργική επίδοση κινήθηκε ανοδικά. Τα συγκρίσιμα EBITDA έφτασαν τα 1,132 δισ. ευρώ από 1,03 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου +10%, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 503 εκατ. ευρώ από 401 εκατ. ευρώ, με άνοδο +25%.

Η απόδοση αυτή βασίζεται στην παραγωγική διάρθρωση του ομίλου. Τα τρία διυλιστήρια σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη λειτουργούν με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και επιτρέπουν προσαρμογή της παραγωγής ανάλογα με τη ζήτηση και τα περιθώρια κάθε προϊόντος. Η συνολική παραγωγή το 2025 ανήλθε στους 15 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στους 15,6 εκατ. τόνους, με σημαντική κατεύθυνση προς εξαγωγές.

Στους Δελφούς, ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Deputy Chief Executive Officer της Helleniq Energy, τοποθέτησε με ακρίβεια τα σημεία πίεσης της διεθνούς αγοράς. Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και προϊόντων περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό δημιουργεί αυξημένη ευαισθησία σε κάθε διαταραχή. Ήδη καταγράφονται ελλείψεις σε συγκεκριμένες περιοχές, ενώ η ισορροπία στηρίζεται σε αποθέματα και φορτία που βρίσκονται σε μεταφορά.

Η διάρκεια αυτής της ισορροπίας είναι περιορισμένη. Η ανακατεύθυνση των ροών απαιτεί χρόνο και συντονισμό. Σε αυτό το σημείο, η Ελλάδα βρίσκεται σε διαφορετική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Με ισχυρή διυλιστική βάση, καλύπτει πλήρως την εγχώρια κατανάλωση και διαθέτει πλεονάζουσα παραγωγή για εξαγωγές, ιδιαίτερα σε προϊόντα με αυξημένη ζήτηση, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών.

Στο φυσικό αέριο, η Ευρώπη κινείται προς νέες ισορροπίες. Η εξάρτηση από εισαγωγές παραμένει υψηλή, ενώ η στροφή προς LNG, κυρίως από τις ΗΠΑ, ενισχύεται. Το ζήτημα που τίθεται αφορά τη διάρκεια και τη σταθερότητα αυτών των συνεργασιών. Οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές απαιτούν πολυετή ορίζοντα και η προβλεψιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Παράλληλα, ο όμιλος ενισχύει την παρουσία του πέρα από τη διύλιση. Η ανάπτυξη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών επιταχύνεται, με στόχο εγκατεστημένη ισχύ που ξεπερνά τα 2 GW μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η καθετοποίηση δραστηριοτήτων επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των διακυμάνσεων στις τιμές ενέργειας και δημιουργεί πρόσθετες πηγές εσόδων.

Εδώ, από άποψη διαγραμματικής ανάλυσης, η μετοχή, στο 55ήμερο chart τιμών, αποτυπώνεται να έχει διασπάσει ανοδικά, έπειτα από 6.500 μέρες, τη γιγάντια γραμμή αντίστασης των 9,20 ευρώ και να ετοιμάζεται να ανηφορίσει προς την περιοχή των 11,40 ευρώ, που έχει να τη δει από τον Ιανουάριο του 2008.

May 4, 2026