Τα-ΗΑΕ-δηλώνουν-ότι-συζητούν-συμφωνία-ανταλλαγής-νομισμάτων-με-τις-ΗΠΑ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συζητούν για μια συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εμπορίου τους.

«Έχουμε αυτή τη συζήτηση και συνομιλία με πολλούς, είναι μέρος μιας ομάδας ελίτ με την οποία οι ΗΠΑ έχουν αυτή την πολιτική ανταλλαγής. Την έχουν μόνο με πέντε χώρες», δήλωσε ο Θάνι Αλ Ζεϊούντι σε συνέδριο στο Άμπου Ντάμπι.

«Το να είσαι μέλος αυτής της ομάδας σημαίνει ότι οι συναλλαγές… το εμπόριο, οι επενδύσεις μεταξύ των δύο εθνών φτάνουν σε ένα επίπεδο όπου αυτή η ανταλλαγή είναι εξαιρετικά απαραίτητη… επομένως είναι θέμα ελίτ, δεν πρόκειται για διάσωση», δήλωσε στην εκδήλωση «Make It In The Emirates».

Οι γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ κεντρικών τραπεζών επιτρέπουν σε κάθε ίδρυμα να αποκτήσει το νόμισμα του άλλου χωρίς να καταφύγει στις αγορές συναλλάγματος, μειώνοντας το κόστος συναλλαγών και τον συναλλαγματικό κίνδυνο για το διασυνοριακό εμπόριο και τις επενδύσεις.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει μόνιμες γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ κεντρικών τραπεζών με πέντε άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες – την Τράπεζα του Καναδά, την Τράπεζα της Ιαπωνίας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Αγγλίας και την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας.

Στήριξη των ΗΠΑ σε συμμάχους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ορισμένοι σύμμαχοι στην περιοχή του Κόλπου και στην Ασία ζήτησαν γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ενεργειακών σοκ και άλλων επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ουσιαστικά έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό σημείο από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Αλ Ζεϊούντι δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις, το μέγεθος ή το χρονοδιάγραμμα για μια συμφωνία σχετικά με τη γραμμή ανταλλαγής νομισμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

- Reuters

